Denizli Çivril'de soğuğa dayanıklı Koçak üzümünün kilosu 75-100 liradan satışa çıktı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de soğuğa dayanıklı Koçak üzümünün kilosu 75-100 liradan satışa çıktı

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Denizli Çivril\'de soğuğa dayanıklı Koçak üzümünün kilosu 75-100 liradan satışa çıktı
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Denizli Çivril'de Koçak Dağı eteklerinde yetişen soğuğa dayanıklı Koçak üzümü, kilosu 75-100 liradan pazara sunuldu. Üretici Nursel Çakır, üretimin geçmişe göre azaldığını ancak soğuğa dayanıklı üzümün diğer çeşitler bittikten sonra da dalında taze kaldığını söyledi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Koçak Dağı eteklerinde yetişen, kendine özgü aroması ve soğuğa dayanıklılığıyla tanınan Koçak üzümü pazara indi. Kilogramı 75 ila 100 lira arasında değişen ürün, lezzetiyle ilgi görüyor.

Bölgenin yöresel ürünleri arasında yer alan Koçak üzümünün üretiminin geçmiş yıllara göre azaldığını belirten üretici Nursel Çakır, buna rağmen geleneksel lezzetin değerini koruduğunu söyledi. Geçmişte bölgede daha yaygın yetiştirilen üzümün bugün daha az üretildiğini ifade eden Çakır, "Koçak üzümü tadıyla nam salmış özel bir türdür. 30-40 yıl önce herkes yetiştirirdi. Şimdi azaldı ama tadını bilen vazgeçemiyor" dedi.

Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden birinin soğuk havaya dayanıklılığı olduğunu vurgulayan Çakır, diğer çeşitlerin sezonu sona erdikten sonra da Koçak üzümünün dalında taze kalabildiğini belirtti. Çakır, "Diğer tüm üzüm çeşitleri bittiğinde bile Koçak üzümünü dalından koparıp taze bir şekilde yiyebilirsiniz. Soğuğa dayanıklı olması bizim için en büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıEkonomiDenizliÇivrilYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Çivril'de soğuğa dayanıklı Koçak üzümünün kilosu 75-100 liradan satışa çıktı - Son Dakika
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