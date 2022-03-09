Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri - Son Dakika
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Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri

09.03.2022 10:18
Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri

Denizli'nin Çameli ilçesinde BİM ve A101 marketlerinde zabıta ekipleri tarafından sıvı yağ denetimi yapıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde BİM ve A101 marketlerinde zabıta ekipleri tarafından sıvı yağ denetimi yapıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle sıvı yağın biteceği söylentisini duyan vatandaşlar, yağ almak için marketlere koştu. Yaşanan bu durumu fırsatçılığa çevirmek isteyenlere karşı ekipler ülke genelinde harekete geçti. Denizli'nin Çameli ilçesinde de BİM ve A101 marketleri, Çameli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki fiyat farkı kontrol edildi. Stokçuluğa karşı depolara da bakan ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. - DENİZLİ

Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri
Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri

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Bilecik Belediyesi ekipleri gıda denetimi yaptı Bilecik Belediyesi ekipleri gıda denetimi yaptı Sultangazi'de yağ fiyatlarına yönelik denetim yapıldı Sultangazi'de yağ fiyatlarına yönelik denetim yapıldı

Denizli, Zabıta, Rusya, A101, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri - Son Dakika
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