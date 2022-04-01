Denizli'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika
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Denizli'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

01.04.2022 13:25
Denizli'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Denizli'de temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesiyle ilgili denetim yapıldı.

Denizli'de temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesiyle ilgili denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde temel ihtiyaç ürünlerindeki yüzde 10'luk indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını denetledi.

Ekipler, market arabalarına koydukları temel ihtiyaç ürünlerini kasadan geçirerek etiketleri karşılaştırdı.

Devam eden kontrollerde marketlerin genel olarak düzenlemeye uydukları görüldü.

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Ticaret, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika
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