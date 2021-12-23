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Denizli'de yapay zekayla çalışacak HES projesi - Son Dakika

Denizli'de yapay zekayla çalışacak HES projesi

23.12.2021 15:59
Denizli'de yapay zekayla çalışacak HES projesi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliğinde kurulu gücü 2.3 MW olacak Akbaş HES'in (Hidroelektrik Santrali) kurulması için protokol imzaladı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliğinde kurulu gücü 2.3 MW olacak Akbaş HES'in (Hidroelektrik Santrali) kurulması için protokol imzaladı. Yapay zeka kullanılarak hayata geçirilecek Akbaş HES'te kullanılan yerli ve milli teknoloji ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanması dolayısıyla Türkiye'ye öncü olacağı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliğinde, 2,3 MW gücünde olacak Akbaş Hidroelektrik Santrali'nin Kurulması için protokol imzaladı. Akbaş Barajı'ndan kent merkezine giden içme suyu isale hatlarında meydana gelen basınç farklıklarından enerji üretilmesinin hedeflendiğini sistemde dünyadaki en son ve en yeni teknolojiler kullanılacağı belirtildi. Konteyner tipi modüler bir yapının kurulacağı yerli ve milli sistemde tamamen temiz enerji üretileceği vurgulandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin projesinde ilk kez uygulanacak teknoloji daha sonra ülke çapında yaygınlaşarak artacak. Proje ile yerli ve yeni enerji kaynaklarının artırılmasına ciddi bir katkı sağlanacağı ifade edildi.

Kurulu gücü 2,3 MW olacak ve yapay zekayla çalışacak HES için düzenlenen protokol imza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi (DESKİ) Genel Müdürü Niyazi Türlü katıldı. TENMAK Başkanı Prof. Dr. Balıkçı, TENMAK'ın Türkiye'nin enerji, nükleer ve maden alanında AR-GE faaliyetlerini yürüten, temelinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Enerji Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gibi köklü kurumların olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu kaydeden Balıkçı, "Kurum olarak temel görevimiz teknolojik olarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve teknoloji ihraç eder hale gelmesini sağlamaktır. Bu proje bizim için önemli kilometre taşlarından biri olacak" diye konuştu.

Başkan Zolan ise, Denizli'de önemli bir projenin imzasını attıklarını belirtip, "Bu sadece Denizli'mizde değil, ülkemize de katkı sağlayacak bir başlangıç olacak. Akbaş Barajı'ndan gelen iletim hatlarında düşüler var. Biz o düşülerde oluşan basıncı enerjiye dönüştürmekle ilgili çalışmalar yaptık. Bu kapsamda AR-GE çalışmaları yapan TENMAK ile de bir işbirliğine gittik. İnşallah 2,3 MW'lık bir kurulumla, Akbaş Barajı'nın iletim hatlarındaki düşülerinden elektrik enerjisi elde edilmesi için bir çalışmaya imza atmış olacağız. Projemiz bizim için, ülkemiz için milli ve yerlidir. Ama esas olan temiz enerjidir. Projenin ilki Denizli'de hayata geçirilecek. Şehrimizin, ülkemizin değerlerini, gücünü ortaya çıkarmak, milli ve yerli enerji üretimini artırmak ve enerjiyi de temiz olarak üretmek hedefimizdir. İnşallah bunu da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Denizli, Türkiye, Enerji, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de yapay zekayla çalışacak HES projesi - Son Dakika Ekonomi


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