Denizli'de yeni yıla saatler kala alışveriş telaşı devam ediyor

Yılbaşına sayılı saatler kala, Denizli'nin en hareketli semtlerinden Bayramyeri ve Çınar'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Bayramyeri ve Çınar bölgesinde, hareketli günlerinden birini yaşıyor. 1 Ocak 2022 itibariyle yeni bir yılı karşılayacak vatandaşlar, eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Özellikle kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor. Yeni yıla saatler kala oluşan yoğunluktan ise satıcılar memnun oldu.

"Şu anda dışarda yoğun bir kalabalık var"

Denizli'de esnaflık yapan İshak Can, yeni yıla girmeye hazırlanan vatandaşların dışarda kalabalık oluşturduğunu söyledi. Can, "Yeni yıla saatler kaldı. Bizlerde heyecanlı ve umutluyuz. Vatandaşlar 2022 yılı için alışveriş yapmaya başladı. Şu anda dışarda yoğun bir kalabalık var. İnşallah işlerimiz daha iyi olacak" temennisinde bulundu.

"Yeni yıl dolayısıyla vatandaşlar alışveriş yapıyor"

Denizli'de balon satarak geçimini sağlayan Abdullah Hülakü, geçen yıla oranlar satışlarının artığını belirtti. Hülakü, "Geçen yıl kadar olmasa da bu yıl satışlarımız iyi. Satışlarda artış var. Çünkü geçen yıl pandemi olduğu için bu kadar satmıyorduk. Son günlerde artan kur bizi de etkiledi. Yılbaşına saatler kala satışlarımız da artması yönünde beklentimiz yüksek. Vatandaşlar yeni yıla saatler kaldığı için balonları almaya başladı. Biz de satışlardan mutluyuz. Dışarda baya bir kalabalık var. Yeni yıl dolayısıyla vatandaşlar alışveriş yapıyor. Sevgilisi ve çocukları olanlar daha çok balon alıyor. İnşallah yeni yıl herkes için güzel olur" diye konuştu. - DENİZLİ