Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor

09.03.2022 13:50
Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor

Denizli'de BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin yanı sıra yerel alışveriş merkezlerinde de sıvı yağ denetimi sıklaştırıldı.

Denizli'de BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin yanı sıra yerel alışveriş merkezlerinde de sıvı yağ denetimi sıklaştırıldı.

Geçtiğimiz ay Meclis Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili olarak, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edilmesi ile birlikte tüm ülke genelinde marketler denetleniyor. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin yanı sıra yerel alışveriş merkezlerinde de sıvı yağ denetimleri sıklaştırıldı.

Stok giriş ile etiket fiyatları denetleniyor

Yağ fiyatlarındaki ani artış ve raflarda yağ kalmamasıyla ilgili yoğun bir şikayet alan zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde reyon ve depo denetimleri gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte marketlerde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde edilmemesi için, stok giriş fiyatı ile reyondaki fiyat etiketlerini de kontrol ediyor. Ekipler aynı zamanda daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile o anki kayıtları da karşılaştırarak fahiş fiyatları tespit ediyor. Uygunsuz duruma sebep olan işletmelere de anında tutanak tutularak, cezai işlem sürecini başlatılıyor. - DENİZLİ

Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor
Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor
Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor

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MİGROS TİC. A.Ş., alışveriş, Denizli, A101, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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