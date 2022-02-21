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Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor - Son Dakika

Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor

21.02.2022 12:25
Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Denizli Horozu yetiştiriciliği yapan girişimci, yurtdışına tanesi 50 TL'ye yumurta satıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Denizli Horozu yetiştiriciliği yapan girişimci, yurtdışına tanesi 50 TL'ye yumurta satıyor.

Mustafa Serttürk, yaklaşık 9 yıl önce hobi olarak başladığı Denizli Horozu yetiştiriciliğinde, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışına satışlar yapıyor. Serttürk, 4 yıl önce sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Taylandlı Mansod Lambensa, Lerson Moohammadare ve diğer arkadaşlarına yılda 100 adet yumurta gönderiyor. Tayland'dan Mustafa Serttürk'ü hem ziyaret hem de tanesine 50 TL vererek yumurta almak için Kumluca'ya geliyorlar.

"Hem hobisi hem para kazanıyor"

Ocak - mayıs aylarında devamlı yumurta satışı yaptığını kasım, aralık aylarında tavukların tanesini 500- 700 TL horozların tanesini ise 800 ile bin 500 TL arasında sattığını söyleyen Mustafa Serttürk, hem hobi olarak hem de para kazandığını, yumurtanın tanesini 25 ile 50 TL arasında sattığını söyledi.

Geçen hafta Almanya ve Endonezya'ya yumurta gönderdiğini gelecek hafta tekrar Tayland'da sevkiyatı olduğunu bunun için hem mutlu hem de gururlu olduğunu belirten Mustafa Serttürk, "Bulunduğu tüm ortamlarda her yerde milli ırkımızın adını ve Kumluca'mızın adını duyurmaya devam edeceğim" dedi. - ANTALYA

Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor
Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor
Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor
Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor

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Türk Lirası, Antalya, Kumluca, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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