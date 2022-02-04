Denizli'nin nüfusu 1 milyon 51 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Denizli'nin nüfusu 2021 yılında 10 bin 141 kişi artarak 1 milyon 51 bin 56 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Bu verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Türkiye'deki erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfusun sayısı ise 42 milyon 252 bin 172 kişiye yükseldi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Denizli'nin 2020 yılında 1 milyon 40 bin 915 kişi olan nüfusu, 10 bin 141 kişi ile artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 1 milyon 51 bin 56'ya yükseldi. - DENİZLİ