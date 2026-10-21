Deprem bölgesi 11 ilde ihracat 9 ayda yüzde 10 arttı, en fazla artışı Elazığ yakaladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu 11 kentin ocak-eylül döneminde yaptığı toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 15 milyar 633 milyon 220 bin 410 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023'te 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan pek çok ülkeye dış satım yapıldı.

11 ilin 2025'in 9 ayında 14 milyar 211 milyon 949 bin 670 dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 15 milyar 633 milyon 220 bin 410 dolara yükseldi.

Afet bölgesinin ihracat lideri Gaziantep

Söz konusu iller arasında en fazla dış satıma imza atan kent Gaziantep oldu. Kentin yılın 9 ayındaki ihracatı, yıllık bazda yüzde 8 artarak 7 milyar 989 milyon 286 bin 110 dolara ulaştı.

Yüzde 6,1 artış ve 2 milyar 708 milyon 763 bin 730 dolarla ikinci sırada yer alan Hatay'ı, yüzde 14,2 artış ve 2 milyar 515 milyon 504 bin 770 dolarla Adana izledi.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın dış satımı ise yüzde 1,8 artarak 970 milyon 497 bin 770 dolara yükseldi.

En fazla artışı Elazığ yakaladı

Elazığ, afet bölgesinde dış satımını en fazla artıran il oldu. Ocak-eylül dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193,3 artış gösteren Elazığ'dan yurt dışına 386 milyon 835 bin 200 dolarlık ürün gönderildi.

Şanlıurfa'dan yüzde 18,5 artışla 292 milyon 891 bin 310 dolarlık, Malatya'dan da yüzde 1,6 artışla 250 milyon 346 bin 910 dolarlık ihracat yapıldı.

İhracatı azalan tek şehir Diyarbakır

Deprem bölgesinde ocak-eylül döneminde ihracatı azalan tek kent Diyarbakır oldu. Kentin dış satım tutarı bu dönemde yüzde 19,2 azalışla 169 milyon 987 bin 110 dolar oldu.

Osmaniye'nin ihracatı yüzde 48,9 artışla 167 milyon 987 bin 250 dolar, Kilis'in dış satımı yüzde 13,6 artışla 108 milyon 345 bin 20 dolar ve Adıyaman'ın ihracatı yüzde 19,4 artışla 72 milyon 775 bin 230 dolar oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentin 2025 ve 2026 yılı ocak-eylül dönemi ihracat tutarları ve değişim oranları şöyle:

Deprem bölgesi 2025 (Dolar) 2026 (Dolar) Değişim (%) Adana 2.203.138.260 2.515.504.770 +14,2 Adıyaman 60.931.510 72.775.230 +19,4 Diyarbakır 210.324.280 169.987.110 -19,2 Elazığ 131.878.290 386.835.200 +193,3 Gaziantep 7.397.803.920 7.989.286.110 +8 Hatay 2.552.884.090 2.708.763.730 +6,1 Kahramanmaraş 953.128.490 970.497.770 +1,8 Kilis 95.403.410 108.345.200 +13,6 Malatya 246.372.860 250.346.910 +1,6 Osmaniye 112.836.630 167.987.250 +48,9 Şanlıurfa 247.247.930 292.891.310 +18,5 Deprem bölgesi (11 il) 14.211.949.670 15.633.220.410 +10

Kaynak: AA