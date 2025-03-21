Asgari ücreti 3 günde kazanıyorlar

Deprem bölgesindeki yoğun inşaat faaliyetleri ve işçi ihtiyacı, yevmiye ücretlerinin artmasına neden oldu. İnşaat sektörü, Türkiye genelinde 4 bin 500 lira yevmiye alırken deprem bölgesinde yevmiyeler rekor kırdı.

Deprem bölgesinde 3 bin 500'e yakın şantiyede inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgedeki yoğun inşaat faaliyetleri işçi yevmiyelerini de doğrudan etkiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul'da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken, deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor.

BÖLGEDE 182 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Sektör yetkilileri, kalifiye elemanların büyük çoğunluğunun bölgeye gittiğini belirterek İstanbul'da eleman sorunu yaşandığına dikkat çekiyor. Ustaların deprem bölgesine gittiğini belirten yetkililer, oradaki fiyatların büyükşehirlerde de talep edilmeye başlandığını ifade ediliyor. Bölgede 182 bin inşaat işçisinin faaliyet gösterdiği belirtiliyor.