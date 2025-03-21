Asgari ücreti 3 günde kazanıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücreti 3 günde kazanıyorlar

Asgari ücreti 3 günde kazanıyorlar

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. bölgede yıllardır devam eden inşaatlar çalışanların yevmiye ücretleri Türkiye ortalamasının çok üstünde. Buna göre bölgede görevli bir inşaat işçisinin günlük ücreti 7 bin liraya ulaştı.

21.03.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bölgesindeki yoğun inşaat faaliyetleri ve işçi ihtiyacı, yevmiye ücretlerinin artmasına neden oldu. İnşaat sektörü, Türkiye genelinde 4 bin 500 lira yevmiye alırken deprem bölgesinde yevmiyeler rekor kırdı.

Deprem bölgesinde 3 bin 500'e yakın şantiyede inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgedeki yoğun inşaat faaliyetleri işçi yevmiyelerini de doğrudan etkiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul'da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken, deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor.

BÖLGEDE 182 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Sektör yetkilileri, kalifiye elemanların büyük çoğunluğunun bölgeye gittiğini belirterek İstanbul'da eleman sorunu yaşandığına dikkat çekiyor. Ustaların deprem bölgesine gittiğini belirten yetkililer, oradaki fiyatların büyükşehirlerde de talep edilmeye başlandığını ifade ediliyor. Bölgede 182 bin inşaat işçisinin faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kahramanmaraş, İş Dünyası, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücreti 3 günde kazanıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Yalçın:
    daha fazla hakediyorlar herkez yapamaz o işleri 23 4 Yanıtla
    Kenan Dayan:
    uçak yapmiolar gardasim...inşaatta çalışıyorlar sıva boya alçı.. kim yapamaz ") 1 0
  • Kenan Dayan:
    FIRLATIN BAKALIM... FIRLATIN.. İNANAN VARDIR BELKİ 18 2 Yanıtla
  • ALİ ÖZ:
    yalan haber yapmaktan hiç utanmıyormusunuz bende orda çalıştım o kadar abartılacak ücret söz konusu değil usta Yömiyesi 2,500 ve 3,000 arası 20 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    orda yevmiye 1500/2000 TL arasında 15 3 Yanıtla
  • ilker isaoğlu:
    Nasıl bir haber bu! hiç mi hesaplamiyo4sunuz ,aylık 210.000 tl ye işçi çalışıyor yani. atın yalanı öpsünler inananı hesabi 11 0 Yanıtla
  • Kınık Kılıç:
    Yalan bende orda çalışıyorum en fazla 2300 TL veriyorlar oda en fazla demirci olarak Senin dediğin duvarcı olabilir 2 0 Yanıtla
  • Haci1969:
    benim inşaat ustalarına verdiğim yevmiyenin yarısı.Bu kadar yüksek olamaz,inanmıyorum.Bizde yevmiye ortalama AUD$450-$600 hemde 6-7 saatliğine.Avrupada bile yetişemiyorlar kaldı Türkiye’de 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:57:41. #7.13#
SON DAKİKA: Asgari ücreti 3 günde kazanıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement