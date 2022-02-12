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Deri sektörü İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Deri sektörü İstanbul'da buluştu

12.02.2022 13:28
Deri sektörü İstanbul'da buluştu

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) destekleriyle İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı, Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı ve Fashionist ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) destekleriyle İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı, Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı ve Fashionist ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TDKD'den yapılan açıklamaya göre, deri, hazır giyim sektörlerini bir araya getiren IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı, 35 bin metrekarelik alanda yapıldı. IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı, 400'den fazla katılımcı, 90'a yakın ülkeden 3 binin üzerinde satın almacıyı bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, deri konfeksiyon sektörü için fiziki fuarların büyük önem taşıdığını, ürüne dokunmanın satışlarda olumlu etki yaptığını belirtti.

3 yıldır deri, tekstil, hazır giyim özelinde İstanbul'a bir fuar kazandırma çalışması içerisinde olduklarını ifade eden Gözmen, şunları kaydetti:

"Katılım olarak deri konfeksiyon sektörünün çok ciddi bir desteği var. Deri sektörü özelinde fiziki fuarlar çok önemli çünkü insanların dokunmaları, giymeleri, hissetmeleri gerekiyor. Bu nedenle fiziki fuarların artması ve doğru zamanlarda olması bizim için çok önemli. İstanbul'da gerçekleştirebileceğimiz bu gibi büyük fuarlar da sektörümüzün gelişimi için çok ciddi katkılar sağlıyor. Yüzde 20'lerin üzerinde bir katılımı deri konfeksiyon olarak sağladık. Hazır giyim, iç giyim, abiye giyim olarak da 400'ün üzerinde bir katılım söz konusu. İlk olmasına rağmen çok ciddi bir katılım ile başarılı bir fuar geçti."

Fuarda özellikle Dubai'den, Lübnan'dan, Arap ülkelerinden, Asya ülkelerinden farklı daha önce karşılaşmadıkları alıcılarla tanışma şansını yakaladıklarını aktaran Gözmen, "Bunun geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu fuarı desteklemeye de devam edeceğiz. Ağustos ayında yine burada olması planlanan fuarın sektörümüze esas hitap edebilecek, sezon olarak daha uygun bir fuar olacağına inanarak aynı desteği vermeyi düşünüyoruz. İstanbul'a bir yıldız kazandırdığımızı, hazır giyime ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gözmen, sektörün ihracat rakamlarına da değinerek, 2022 yılının ilk ayında deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 133,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Ülke ihracatını destekleyen sektörlerin başında gelen deri sektöründe oluşan yüzde 20-30 bandındaki bu artışın beklentileri içerisinde olduğunu belirten Gözmen, "Hedefimiz, ihracatımızı maliyet artışlarından kaynaklı olmadan kilo bazında ve satış adedi olarak gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

TDKD Başkan Yardımcısı Fatih Dursun da fuarın sektöre büyük katkı sunacağına inandıklarını belirtti.

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Togo Cumhuriyeti, Hazır Giyim, İstanbul, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri sektörü İstanbul'da buluştu - Son Dakika Ekonomi


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