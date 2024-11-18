Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Yatırımcılar dikkat

Ekonomi

Altın yatırımcıları sıkıntılı geçen 2 haftanın ardından atlın yatırımcısının umutlarını yeşertti.

Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi.

En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti Daan Struyven, ons altının 3000 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. 2025 yılı Aralık ayına kadar 3000 dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman Struyven, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı. Faiz indirimlerinin devamı halinde analist, borsa yatırım fonlarına da para akışının hızlanabileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında toparlanma görülmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 5'i aşan düşüş yaşayan altın bu haftaya pozitif başladı.

ABD'de önemli olan enflasyon verisinin geride kalması ve Fed'den yeni faiz indirimi beklentilerinin ortaya çıkması altını desteklemeye başladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2562 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2562 dolar, en yüksek de 2597 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2590 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2831 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2827 lira, en yüksek de 2879 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2871 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3006 liradan alınırken 3040 liradan satılıyor.