Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış

Ekonomi

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Kaçak elektrik denetimine çıkan ekiplerin dikkatini bir fabrika çekti.

FABRİKA KAÇAK ELEKTRİK KULLANMIŞ

Ekipler bir plastik eritme fabrikasında kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Bunun ise bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer olduğu belirlendi.

TRAFOYA EL KONULDU

Trafo, etrafı sac plakalarla kapatılmış şekilde bulundu. Fabrika ile ilgili başlatılan yasal işlem kapsamında da kullanılan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.