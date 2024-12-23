Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Kaçak elektrik denetimine çıkan ekiplerin dikkatini bir fabrika çekti.
Ekipler bir plastik eritme fabrikasında kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Bunun ise bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer olduğu belirlendi.
Trafo, etrafı sac plakalarla kapatılmış şekilde bulundu. Fabrika ile ilgili başlatılan yasal işlem kapsamında da kullanılan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.
Son Dakika › Ekonomi › Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış - Son Dakika
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