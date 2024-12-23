Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış - Son Dakika
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Ekonomi

Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir plastik eritme fabrikasının günlük bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Kaçak trafoya el konuldu.

23.12.2024 17:50  Güncelleme: 18:24
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Kaçak elektrik denetimine çıkan ekiplerin dikkatini bir fabrika çekti.

FABRİKA KAÇAK ELEKTRİK KULLANMIŞ

Ekipler bir plastik eritme fabrikasında kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Bunun ise bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer olduğu belirlendi.

TRAFOYA EL KONULDU

Trafo, etrafı sac plakalarla kapatılmış şekilde bulundu. Fabrika ile ilgili başlatılan yasal işlem kapsamında da kullanılan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış

Ekonomi, Plastik, Enerji, Suruç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Hasan Yılmaz:
    hemmine kdumun kekoları...ülkefe her şeyleri kaçak,lakin hala namkörlük edip kendilerine ayrımcılık yapıldığını iddia ederler 71 3 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    ceza falan kesmeyin sakın. kayyum Atay'ın el koyun. 45 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Şanlıurfa normaldir 41 3 Yanıtla
  • Mehmet Pınar:
    Kul hakkıııı 33 0 Yanıtla
  • sertug:
    Urfa'da memur hariç fatura ödeyen varmı ki 31 1 Yanıtla
  • Burhan Çelik:
    el konulan ne olacak siyasiler araya giriyor trafo tekrar teslim ediliyor 20 3 Yanıtla
  • Atlas Kayra:
    Bu kamu hırsızlığını tüm Urfa coğrafyasına yüklemek haksızlıktır. O söylemler haddini aşan söylemlerdir. Ülkenin her coğrafyasında talan ve kamusal hırsızlık var. Bu durumda ülkemize hırsızların cenneti diyebilirmiyiz? Diyemeyiz. 6 14 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kekoların kullandıkları kaçak elektriğin bedelini Batı illere ödetiyorlar. Kim düşünmüşse helal olsun! 16 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Haramzadeler 17 0 Yanıtla
  • Tc Nihan Ozler:
    birsey olmaz sorun yok normaldir böyle şeyler devlet halleder 4 10 Yanıtla
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