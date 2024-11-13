Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı

ABD'nin Florida eyaleti merkezli ünlü Spirit Airlines, Frontier Airlines ile görüşmesinden sonuç alamayınca iflasa sürüklendi. Şirkete yakın kaynaklara göre, Spirit Airlines'ın Frontier Airlines ile birleşme görüşmelerindeki başarısızlık sebebiyle şirket iflas koruması başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

13.11.2024 15:32
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Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz şirketleri kötü etkiledi. Özellikle yaşanan savaşlar ve etkisini sürdüren ekonomik kriz şirketleri iflasa sürüklerken ABD'den gelen son haber piyasaları sarstı. 1983 yılında kurulan havayolu şirketi resmen iflas etti. İflas kararı milyonları şoke ederken, binlerce çalışan işten atılma tehlikesiyle karşı kaşıya

Wall Street Journal'ın haberine göre 1983 yılında kurulan ABD'nin Florida eyaleti merkezli ünlü Spirit Airlines, Frontier Airlines ile görüşmesinden sonuç alamayınca iflasa sürüklendi. Şirkete yakın kaynaklara göre, Spirit Airlines'ın Frontier Airlines ile birleşme görüşmelerindeki başarısızlık sebebiyle şirket iflas koruması başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

İflas haberinin duyulması ile şirket hisseleri düştü. Kapanıştan sonra yüzde 39 gerileyen hisseler 1,8 dolara düştü. Hisse senedi bu yıl yaklaşık yüzde 80 düşerken, S&P 500 yolcu havayolları endeksi yüzde 52 yükseldi. Şirketin alacaklıların çoğunluğunun desteğini alacak bir iflas planı oluşturmak için tahvil sahipleriyle görüşme yaptığı kaydedildi.

FİRMA UÇAKLARINI SATMA KARARI ALDI

Raporda Spirit'in önümüzdeki birkaç hafta içinde iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı vurgulandı.

Spirit Airlines, ekim ayında maliyetleri düşürmek için 31 Ocak'ta yaklaşık 330 pilotu ücretsiz izne çıkaracağını belirtmişti. Şirket 23 eski Airbus uçağını 519 milyon dolara satılığa çıkardı.

İş Dünyası, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Dünya, Son Dakika

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