Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor

Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor. Önce parçam tedariğinde sorunlar yaşayan şirketin şimdi de grevlerle başı dertte. Boeing, sendika ile görüşmeleri durdurdu ve sunduğu teklifi geri çekti.

09.10.2024 09:38
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Boeing, grev dördüncü haftasına yaklaşırken sendika temsilcileriyle görüşmelere son verdiğini ve yaklaşık 33.000 fabrika çalışanına yaptığı ücret teklifini geri çektiğini duyurdu. Boeing ile sendika temsilcileri Pazartesi günü federal arabulucularla son tur görüşmeler için bir araya gelmişler ve görüşmelere dün de devam edilmişti.

"TALEPLER MÜZAKERE EDİLEMEZ DÜZEYDE"

Konuya yakın kaynaklar görüşmelerin çöktüğünü ve tarafların yakın zamanda bir uzlaşmaya varacaklarına dair hiçbir işaret göstermediklerini ifade ettiler. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stephanie Pope, çalışanlara gönderdiği bir notta, sendikanın taleplerini "müzakere edilemez" olarak nitelendirerek, "Maalesef sendika tekliflerimizi ciddi bir şekilde değerlendirmedi. Bu noktada daha fazla müzakere yapmak mantıklı değil ve teklifimiz geri çekildi" dedi.

İTALYA'DA BOEING 787 DREAMLINER PARÇA TEDARİKÇİLERİNE SORUŞTURMA

İtalya medyasındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Brindisi kentinde faaliyet gösteren 2 havacılık şirketine, Boeing 787 Dreamliner uçaklarına sağladıkları parçaların gereken standartlara uygun olmaması nedeniyle Brindisi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesi alınırken, iki şirket de incelendi.

UYUMSUZ BİLEŞENLER TEDARİK EDİLMİŞ

Brindisi merkezli havacılık şirketlerinin, 787 Dreamliner'ın özellikle 44 ve 46. sektörlerinin üretimi için Leonardo-Aerostrutture'ye uyumsuz bileşenler tedarik ettiği saptandı. Uyumsuz bileşenlerin, uçuş güvenliği üzerinde etkisi olabilecek, statik ve stres direnci özellikleri önemli ölçüde daha düşük parçalar olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla yaklaşık 6 bin uçak parçasına niteliksel inceleme için el konuldu. Bilirkişiler, bazı parçalarda bileşenlerin uygunsuzluğunu belgeledi. Uçağın yapısal bileşenlerini oluşturmak için titanyum alaşımı yerine saf titanyum kullanıldığı ve kullanılan alüminyum alaşımlarının da beklenenden farklı olduğu iddia edildi. Basında çıkan diğer haberlerde ise Brindisi'de dün başlayan soruşturmanın, iki şirket hakkında 2021'de tamamlanan bir başka soruşturmaya dayandığı kaydedildi. Dünyanın önde gelen çok sayıda hava yolu şirketi uzun hat uçuşlarında Boeing 787 Dreamliner uçaklarını kullanıyor.

İş Dünyası, Sendika, Ekonomi, Boeing, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor - Son Dakika

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