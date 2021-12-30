Develi Belediyesi'nde sözleşme sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Develi Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, "İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizin yürürlük süresi üç yıl olup üyelerimizin aylık kazançlarına 2022 yılı ilk altı ayı için yüzde 35 zam yapılacaktır. Sözleşmemizin sonraki dönemleri için de devlet memurlarına gelen her türlü zam, enflasyon farkı vs. oranında zam yapılacaktır. Bu vesileyle toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başkanıma ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Cabbar da törende Develi ilçesine hiç durmadan hizmet etmelerinin birinci hedefleri olduğunu söyleyerek, "İşçi arkadaşlarımızın ilçemize hizmet için gece gündüz demeden çalıştıklarını bilerek bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Mesai arkadaşlarımıza belediyemizin imkanları doğrultusunda en iyi zammı vermek için elimizden geleni yaptık. İnşallah belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olur" dedi.

İmzalar atıldıktan sonra Sendika Başkanı Çelik, işçiler adına Belediye Başkanı Cabbar'a bir hediye takdim etti. - KAYSERİ