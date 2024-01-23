Bahçeli: İyileştirmeleri destekliyorum ama emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifinin bugün Meclis'e gelmesi beklenirken konuya ilişkin yorumda bulunan Bahçeli, "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" dedi.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ BUGÜN MECLİS'E GELİYOR

Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

BAHÇELİ: EMEKLİLERİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

Milyonlarca emeklinin heyecanla takip ettiği sürece ilişkin partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" ifadelerini kullandı.