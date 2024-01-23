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Bahçeli: İyileştirmeleri destekliyorum ama emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor - Son Dakika
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Bahçeli: İyileştirmeleri destekliyorum ama emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında zam bekleyen emeklileri de unutmadı. Bahçeli konuşmasının son bölümünde "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" diye konuştu.

23.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 13:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifinin bugün Meclis'e gelmesi beklenirken konuya ilişkin yorumda bulunan Bahçeli, "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" dedi.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ BUGÜN MECLİS'E GELİYOR

Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

BAHÇELİ: EMEKLİLERİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

Milyonlarca emeklinin heyecanla takip ettiği sürece ilişkin partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: İyileştirmeleri destekliyorum ama emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor
YORUMLAR (36)
  • Bulent Cebeci: 31 mart 2024 akp ve mhp nin çöküş tarihi olacak inşAllah !!! Yanıtla 50 369
  • adem ozel: 2024 yılı emekliler yılı ilan ediliyo 31 Mart 2024 neyi hatırlatıyo acaba Yanıtla 13 381
  • Oktay KUŞÇU: Bahçeli, emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor ama biz 10 bin lirayı yeterli gördük diyor. O emekliler seçimde 10 bin lirayı gösterecek size merak etmeyin! Yanıtla 28 345
  • soner yavuz: emekli bu cumhur ittifakına yerel seçimlerde öyle bir sandıkta tokat atacak ki bi,r daha ayağa kalkamayacaksınız siz dalganızı geçin emekliyle 10.000 lira emekli maaşı verdiniz yazıklar olsun size emekliyi adam yerine bile koymuyorsunuz sonrada emekliden oy bekliyorsunuz bu zamana kadar bu cahil emekliler herzaman götürdü oyunu cumhur ittifakına verdi ama bundan sonra yemezler tüm emekliler artık 31 martta atacağı sandık tokadına odaklandı Yanıtla 32 292
  • köksal dede: Biz size 31 martta hakkettiğinizi vereceğiz emekliler olarak bekleyin EMEKLİNİN TOKADI YIKACAK ALAYINIZI. Yanıtla 18 274
  • haydar topçu: Sen git de yüzde 5le geçin adam emeklilerle dalga geçiyor Yanıtla 19 251
  • Erol MARASLI: Niye lafı düz söylemiyorsun.deki emekliye temmuzda verilmeyen 7000 TL şimdi verilmeli ,eger verilmezse biz yokuz de bakalım bizde adam gibi adam diyelim.daha önce dedin ancak seni tınlamadı şimdi de bakalım ne diyecek Yanıtla 19 245
  • Hakan Gürbüz: Keşke emekli kesimi sadece seçim zamanı değilde yılın 365 günü düşünseniz sayın devlet büyüklerimiz. Yanıtla 13 207
  • sato: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" göreceğiz bakalım seçim zamanı gelince kim daha samimi... Yanıtla 10 196
  • XYZ: Aha konuştu Yanıtla 10 118
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Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli: İyileştirmeleri destekliyorum ama emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor - Son Dakika
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