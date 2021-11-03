Devlet korumasında yetişen bin 50 gencin kamuya ataması yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca devlet korumasından yararlanmış bin 50 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura çekilişi ile gerçekleştirildi.

Bakanlıkta düzenlenen kura törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasından yararlanan gençlere sağlanan istihdam hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma kültürünün güzel bir örneğini verdiklerini söyledi. Yanık, "2002'den bugüne kadar, aileyi merkeze alarak yürüttüğümüz hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranı yüzde 39'dan yüzde 91'e çıktı. Şartların uygun olduğu durumlarda çocuklarımızı aileleri yanında destekliyor, aile bütünlüğünün yaşatılabildiği her durumda bunun sağlanmasına önem veriyoruz. Koruma ve bakım altındaki çocuklarımız için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Artık, çocuklarımızın bakımını ve korunmasını koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşlarda gerçekleştiriyoruz. Böylece devlet korumasından yararlanan her çocuğumuzun daha huzurlu ve güvenli ortamlarda yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Gençlere hitap eden Yanık, "Sizlere gerçekten güveniyoruz. Sizlerden alacağımız güzel haberlerle de gücümüze güç katacağız. Bulunduğunuz yerlerde, çalıştığınız kurumlarda bizim çalışmalarımızı destekleyecek şekilde yer alacağınızdan ve geriden gelen kardeşlerinize güzel örnek olacağınızdan şüphem yok" diye konuştu.'18 ÇOCUĞUMUZ LGS'DE YÜZDE 15'LİK DİLİME GİRDİ'Bakan Yanık, 2021 yılında koruma altında olan 18 çocuğun LGS'de yüzde 15'lik dilime girdiğini vurgulayarak, "Tüm bu çalışmalarla hedefimiz, çocuklarımızın donanımlı ve öz güvenli bireyler olmalarını sağlamak, ahlaken olduğu kadar sosyal ve manevi değerleriyle de güçlü nesiller yetiştirmek. Bu amaçla, çocuklarımıza yönelik farklı uygulamalar da geliştiriyoruz. Fiziki, ruhsal ve eğitsel açıdan var olan risk faktörlerine karşı önleyici tedbirlerimizi alıyoruz. Çocuklarımızın sokakta, okulda ve yayın mecralarında karşı karşıya kaldıkları riskleri ekiplerimizle izliyor, denetimler yapıyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerine ayrı bir önem veriyoruz. 2021 yılında 18 çocuğumuz LGS'de yüzde 15'lik dilime girdi. Yine bu yıl, korumamız altındaki çocuklarımızdan 241'i, bir yükseköğretim programına yerleşme başarısı gösterdi" dedi.'2003'TEN İTİBAREN 34 BİN 560 GENCİMİZİ YERLEŞTİRDİK'

Bakan Yanık, 2018 yılından itibaren devlet korumasında yetişmiş mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı sağladıklarını ifade ederek, "İstihdam hakkına sahip gençlerimizin başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardığımız gibi, atamalarda sınav uygulaması yerine kura yöntemini getirerek, sizlerin hayata atılmalarını kolaylaştırdık. 2003'ten 2021 yılına kadar toplam 34 bin 560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız. Bugünkü atama törenimizle devlet korumasından yararlanmış bin 50 gencimizin daha yerleştirmesini yapacağız. Diğer taraftan, gençlerimizin özel sektörde istihdamı için de teşvikler yapıyor, 2018'den itibaren başlattığımız bir uygulamayla, SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. AK Parti hükumetleri olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi iyi bir geleceğe hazırlama konusunda çıtamızı sürekli yükselttik. Kamuya yapılan bu atamalarla, siz gençlerimizin hayatında ümit ediyoruz ki yeni bir sayfa açılıyor" ifadelerini kullandı.