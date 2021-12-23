Üye Girişi
Devlet Su İşleri, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete sunacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete sunacak

23.12.2021 11:15
Devlet Su İşleri, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete sunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2022'de 46 baraj, 18 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu, 3 atık su tesisi, 50 yeraltı barajı, 10 HES ve 133 taşkın yatırımı olmak üzere toplam 360 tesisi tamamlayacaklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2022'de 46 baraj, 18 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu, 3 atık su tesisi, 50 yeraltı barajı, 10 HES ve 133 taşkın yatırımı olmak üzere toplam 360 tesisi tamamlayacaklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun faaliyetleri ve 2022 hedeflerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde ülkenin her bir karış toprağını suyla buluşturmaya, devasa projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Yıldız, "Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımlarımızı artırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Yıldız, suyun daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğine işaret ederek, "Günümüzde etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep olmaktadır. Bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 19 yılda yaklaşık 284 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda 654 baraj, 462 gölet ve bent, 51 yer altı barajı, 1561 sulama tesisi, 297 toplulaştırma projesi, 310 içme suyu ve atık su tesisi, 605 HES ve 5 bin 249 taşkın tesisi olmak üzere 9 bin 189 tesisi hizmete aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 126 baraj, 119 gölet ve bent, 51 yer altı barajı, 329 sulama tesisi, 70 içme suyu tesisi, 8 atık su tesisi, 86 HES, 560 taşkın tesisi, 144 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projesi olmak üzere 1493 tesis tamamlandı. Bitirilen bu tesislerle 361 bin 290 hektar alan sulamaya açıldı, ekonomiye yıllık 5,4 milyar lira katkı sağlandı ve 325 bin kişiye tarımsal istihdam yaratıldı."

Yıldız, ülkenin ve üreticinin ekonomik refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "2022'de 46 baraj, 18 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu, 3 atık su tesisi, 50 yeraltı barajı, 10 HES ve 133 taşkın yatırımı olmak üzere toplam 360 tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." bilgisini verdi.

Devlet Su İşleri, Baraj, HES, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Devlet Su İşleri, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete sunacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık! Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!         
11:33
Kadının, kazada yaralanan arkadaşını uyandırmak için yaptığı hareket şaşırttı Kadının, kazada yaralanan arkadaşını uyandırmak için yaptığı hareket şaşırttı         
11:17
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Kasaplar, doların ardından beyaz ve kırmızı et fiyatlarının da düşmesini bekliyor Kasaplar, doların ardından beyaz ve kırmızı et fiyatlarının da düşmesini bekliyor         
10:18
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36

Son Dakika Haberleri
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:15 Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
11:11 Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!
11:10 Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu
11:01 Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın
10:59 Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde
10:50 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı
10:46 Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor
10:33 Benjamin Mendy'ye bir tecavüz davası daha!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 11:38:34. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet Su İşleri, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete sunacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement