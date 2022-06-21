Didim, yatırımcıların merkezi haline geldi - Son Dakika
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Didim, yatırımcıların merkezi haline geldi

21.06.2022 12:48
Didim, yatırımcıların merkezi haline geldi

Son yılların en büyük salgın hastalığı Korona Virüs pandemisi bazı alışkanlıklarla birlikte insanların yaşam alanı tercihlerini de değiştirdi.

Son yılların en büyük salgın hastalığı Korona Virüs pandemisi bazı alışkanlıklarla birlikte insanların yaşam alanı tercihlerini de değiştirdi. Pandemi ile birlikte değişen bu tercihlerin Ege Bölgesi ve Özellikle Didim'e ayrı bir değer kattığını belirten Necdet Yapı Firması'nın sahibi Necdet Özer, bilinçli bir şekilde çağın gereksinimlerine uygun yapılan konutların sadece Türkiye'deki vatandaşlardan değil dünyanın dört bir yanındaki insanlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Didim'in değeri daha da arttı

Muhteşem doğası, benzersiz havası ve Mitolojik dönemi açısından çok önemli bir merkez konumundaki Didim'in deniz, kum ve güneşi ile turizm dünyasının yeni gözdesi konumuna geldiğini belirten Necdet Özer, "Pandemi dünyadaki ikamet anlayışını da değiştirdi. Firma olarak yatırımlarımızın önemli bir kısmını Didim'de yapıyoruz. N-World adını verdiğimiz projemizde son etap çalışmalarını tamamladık. Didim, yatırımcıların ilgi odağı oldu" diyerek insanların son iki yıldır Didim'de yaşamayı kendisi için ayrıcalık olarak gördüğünü söyledi.

Sağlıklı bir yaşam için insanların öncelikle temiz hava ve su, ardından sağlıklı gıda ve bundan sonra da iyi bir yaşam alanı olarak stressiz bir konutta oturmayı tercih ettiklerini belirten Necdet Yapı Firması'nın sahibi Necdet Özer, "Dünyada yaşanan pandemi sürecinin bitimiyle birlikte en çok kazandıran yatırımların Turizm Yatırımları olduğu kabul edilirken biz Necdet Yapı N- World olarak konforlu yatırım ve eşsiz doğal güzelliklerle bütünleşen mekanlarda fark oluşturduk. Herkes kazandırmayı vadederken biz kazanırken eğlence keyif ve konforu içinde barındıran hizmetleri bir arada toplayan projeyi hayata geçirdik. Projemiz yoğun ilgi görüyor. N-World projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kısacası pandemi hem insanların yaşam bölgesi ve yaşam alanı tercihlerini değiştirdi hem de Didim'in değerine değer kattı" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Necdet Özer, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Didim, yatırımcıların merkezi haline geldi - Son Dakika

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