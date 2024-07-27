Dijital Altına Yatırımcı İlgi Gösteriyor: Yatırımlar 120 Milyon Liraya Ulaştı

Ekonomi

Altının gücünü blockchain teknolojisinin güvenilirliğiyle buluşturduklarını vurgulayan Alpay, "Gram Gold (GRAMG), altın yatırımcılarının blockchain güvenliği, hızı ve kolaylığıyla altın yatırımı yapabilmesini sağlıyor. Türkiye'de üretilen ilk dijital altın olan GRAMG ile altın yatırımı yapmak ilk kez bu kadar şeffaf, güvenli ve ucuz hale geliyor. Son birkaç yılda yatırımcıların altın ve gümüş gibi emtialara ilgisi artarken, kripto para yatırımcıları da fiziki karşılığı bulunan varlıklara daha fazla yatırım yapıyor. Birebir fiziki altın karşılığı teminat olarak bankada tutulan GRAMG'ye de günden güne daha fazla yatırımcı ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı ilgisinin 120 milyon liraya ulaştığını ifade eden Alpay, şu açıklamada bulundu:

"Sadece GRAMG de değil; Gram Gümüş Token, Gram Plantin Token, bunların ons versiyonları ve diğer rezerv kripto paralarımızın büyüklüğü 250 milyon Türk lirasının üzerinde. GRAMG, yastık altı yatırımlarına alternatiftir. Biz, yastık altında altın biriktiren veya cebine ekstra para girer girmez altın alan herkesin GRAMG'yi tanımasını istiyoruz. Şimdilerde marka bilinirliği anlamında da çalışmalarımızı artırdık. Gelecek yıl GRAMG'nin artık Türkiye'deki tüm altın yatırımcıları tarafından bilinen, kullanılan bir ürün olmasını umuyoruz."

"7 GÜN 24 SAAT ÇOK DÜŞÜK ALIM SATIM FARKI SUNUYOR"

GRAMG'nin ve diğer rezerv token'larının avantajlarını da bahseden Alpay, özellikle GRAMG alım satımında mesai saati ayrımı olmadığının ve 7 gün 24 saat çok düşük makas aralığı bulunduğunun altını çizdi. Alpay, "7 gün 24 saat çok düşük alım satım farkı olması, mesai saati ayrımı olmaması, saklama maliyeti olmaması, dünyanın her yerinden anında alınıp satılabilmesi gibi avantajlarıyla Türkiye'nin ilk dijital altını GRAMG'yi altında yeni dönemin anahtarı olarak görüyoruz. GRAMG'yi herkese ulaştırmak ve kullandırtabilmek için minimum bir yatırım bedeli tanımlamadık. Bugün 1 Türk lirasıyla bile GRAMG alabilirsiniz. Kuyumcudan altın alırken bu mümkün değil çünkü fiziki altını bölemezsiniz. GRAMG'de böyle bir şey yok. GRAMG sayesinde bir gram altının yarısını veya onda birini bile alabilirsiniz" diye konuştu.