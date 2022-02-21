Dijital dünyadaki veriler artık Türkiye Sigorta güvencesinde

Türkiye Sigorta, dijital ortamdaki risklere karşı verileri güvence altına alan Finansal Siber Koruma Sigortası ürününü piyasaya sundu.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, salgın ve onun sonuçlarından birisi olan uzaktan çalışma ile dijitalleşmenin hızlanması siber riskleri de beraberinde getiriyor.

Dijitalleşen dünyayla birlikte internette her an daha fazla iz bırakırken, kötü amaçlı yazılımlar da günden güne etki alanını genişletiyor.

Finansal Siber Koruma Sigortası, dijital ortamdaki risklere karşı koruma sağlarken, geniş kapsamlı bir güvenceyi de sigortalılarına sunuyor. Kimlik hırsızlığı sebebiyle oluşabilecek gelir kaybı ve zorunlu olarak yapılacak hukuki masraflarla müşteri adına açılacak banka hesaplarında oluşacak zararlar yanında, dolandırıcılık kapsamında ödeme araçlarının hileli kullanımı ve ATM hırsızlığı ile ödeme kartı kullanılarak ATM'den çekilen paralar da Finansal Siber Koruma Sigortası güvencesi altına alınıyor.

Tüm bunların yayında cüzdan kaybolması veya çalınması durumunda şahsi belgelerin, kredi veya banka kartı ile finansal kurumlara ait internet şifrelerinin ele geçirilmesi kapsamında oluşacak zararlar da belirlenen limitler dahilinde güvence kapsamında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, dijitalleşen dünyada müşteri beklenti ve taleplerinin de değiştiğini ifade ederek, önümüzdeki dönemde özellikle siber koruma sigortalarına olan talebin artacağını aktardı.

Yapılan araştırmaların siber güvenlik ihlallerinin özellikle uzaktan çalışma ve salgın döneminin de etkisiyle 2021 yılında katlanarak arttığını gösterdiğini belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu noktada Türkiye de dünyadaki siber saldırılardan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Fidye yazılımları, kimlik avı hırsızlıkları, web tabanlı saldırılar, zararlı APT ve oltalama saldırıları, günümüzde en sık karşılaştığımız siber saldırılar. Bu saldırılar itibar ve para kaybına neden oluyor. Biz de müşterilerimizi bu saldırılardan korumak ve dijital dünyadaki verilerini güvence altına almak için Finansal Siber Koruma Sigortası ürünümüzü hayata geçiriyoruz."

Siber Devriye hizmeti

Türkiye Sigorta, tüm kişisel ve finansal bilgilerin güvenliği için dijital dünyanın risklerine karsı web üzerinden tarama yapan ve herhangi bir risk tespit edildiğinde kişilere haber veren Siber Devriye hizmetini de ücretsiz olarak sigortalısına sunuyor. siberdevriye.turkiyesigorta.com.tr adresi üzerinden üyelik aktivasyonu sonrasında hizmetten faydalanılıyor.

Türkiye Sigorta Finansal Siber Koruma Sigortası'yla birlikte virüsler, korsanlar, online sahtecilik, kimlik hırsızlığı gibi tehditlerden koruyan Bitdefender Total Security ürünü de hediye ediliyor. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye, turkiyesigorta.com.tr internet sitesi, anlaşmalı bankalar ve Türkiye Sigorta acentelerinden ulaşılabiliyor.