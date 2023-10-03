Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler

Son Güncelleme: 03.10.2023 10:37

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avukatı Ahmet Gün, çiftin 2022 yılında 100 milyon lira ciro yaptığını, 7 milyon lira da vergi ödediklerini söyledi.

Birkaç haftadır vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mali işler avukatı Ahmet Gün, katıldığı canlı yayında ailenin 2022 yılında tahmini olarak 100 milyon lira ciro yaptığını ve 7 milyon vergi ödediğini belirtti.

"KONUŞULAN HARCAMALAR DEĞİL, DEFTERE YAZILANLAR HESAPLANIR"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Polat çiftinin mali avukatı Ahmet Gün, "Çiftin ne kadar vergi ödediğini net olarak bilmiyorum. 4 firması var bunların dokümanlarını görmem lazım. Tahmini olarak 2022 yılında 7 milyona yakın vergi ödemiştir. Türk vergi sistemi, gerçek vergi geliriyle hesaplanıyor. Konuşulanlar değil, deftere yazılanlar hesaplanır. Nereden baksan 2022 yılında cirosu 100 milyon liradır. Şu an afaki konuşuyorum net değil. Eğer gerçek gelir yanlış yazıldıysa vergi müfettişi bunu ortaya çıkarır. Biz şu an 2023 yılı için inceleniyoruz. Bu verginin az ya da çok olduğu söylenmesi de hukuki değil" dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avukatı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler

VAKIF ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİASI

Çiftin yeni ağustos ayında kurdukları Dilan Polat Vakfı üzerinden kara para akladıkları iddiası üzerine de açıklama yapan Gün, "Kurdukları vakıfta kara para akladıkları söyleniyor. Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde faaliyet yapar. Vakıf zaten yeni kuruldu. Vakıfa daha bir kuruş bağış alındı ve sadece Engin Bey bağış yaptı. Hatta kapatmayı düşünüyorlar. 3 kişi çalıştırmayan adamlar 3 bin 300 kişi çalıştıran Dilan Polat'ı eleştiriyor. Bu çalışanların hepsinin sigorta dökümünün hepsini belgeleriyle gerekli mecralara sunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avukatı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler
Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler
Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler

Dilan Polat, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler - Son Dakika
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