Dış ticaret istatistikleri (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Dış ticaret istatistikleri (1)

29.04.2022 10:16
Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalatı yüzde 30,7 yükselişle 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalatı yüzde 30,7 yükselişle 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artışla 30 milyar 878 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan 8 milyar 169 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2021'de yüzde 80,2 iken geçen ay yüzde 73,5'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat martta yüzde 18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi.

Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,2 artışla 19 milyar 615 milyon dolardan 21 milyar 429 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı martta 136 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar Enerji ithalatı faturası martta yıllık bazda yüzde 154,7 arttı Enerji ithalatı faturası martta yıllık bazda yüzde 154,7 arttı W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde

Türkiye, İhracat, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (1) - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
09:56 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
09:54 Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
09:34 Twitter'ı satın alan Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dış ticaret istatistikleri (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement