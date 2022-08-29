Yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı 62 milyar 177 milyar dolara yükseldi

Bu gece yarısından itibaren zam değil büyük bir indirim geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 yükselerek 29 milyar 240 milyon dolar oldu.

GEÇEN SENEYE ORANLA İHRACAT YÜZDE 19, İTHALAT YÜZDE 40 ARTTI

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2021'de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 63,4'e geriledi. İhracat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILIN İLK 7 AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 62 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Dış ticaret açığı, ocak-temmuz döneminde yüzde 143,7 artarak 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2021 döneminde yüzde 82,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan 19 milyar 763 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artışla 36 milyar 582 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 olarak kayıtlara geçti.