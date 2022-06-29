DİSK asgari ücrete ilişkin taleplerini 10 maddede sıraladı

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin yeniden belirlenmesi için harekete geçildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet tarafının katılımıyla toplandı. Yeni asgari ücret için çeşitli formüller üzerinde durulurken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) konuya ilişkin taleplerini 10 madde halinde sıraladı.

DİSK'in asgari ücrete ilişkin 10 maddelik görüş ve talepleri şu şekilde: