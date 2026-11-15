Diyarbakır Çermik ve Çüngüş'te 200 ton üzüm pazarlanamayınca bağlarda kaldı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik ve Çüngüş'te 200 ton üzüm pazarlanamayınca bağlarda kaldı

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Diyarbakır Çermik ve Çüngüş\'te 200 ton üzüm pazarlanamayınca bağlarda kaldı
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Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde yüksek rekolteye rağmen üzümler pazarlanamadı. Tüccarların alım yapmaması ve Elazığ üzümünün piyasaya girmesiyle Kuyu'da 50, Mirğan ve Geçit bölgesinde 150 ton olmak üzere yaklaşık 200 ton üzüm hasat edilmeden bağlarda kaldı.

Üzümleriyle meşhur Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde üzümde yüksek rekolte yakalanmasına rağmen, ürünler bağlarda kaldı.

2026 yılının yağışlı geçmesi, üzüm üretiminde yüksek rekolte elde edilmesini sağladı. Üreticilerin ürünlerini pazarlayamaması, sonbahar ikliminin yağışlı geçmesinden dolayı, üzümleri yeterince işleyememeleri, tüccarların da fazla alım yapmamalarından dolayı üzümler bağlarda kaldı. Elazığ'dan Diyarbakır piyasasına giren yüksek miktarda üzüm, Çermik ile Çüngüş üzümlerine olan ilgiyi ve rağbeti azalttı. Kuyu Mahallesi'nde yaklaşık 50 ton, Çüngüş Mirğan ve Geçit mahallesi bölgesinde 150 ton olmak üzere yaklaşık 200 ton üzümün hasadı yapılmadan bağlarda terk edildi.

Üreticiler, üzümlerin hasat edilmeden bırakıldığını 200 ton üzümün bağlarda kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA
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