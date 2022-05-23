Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti

23.05.2022 13:10

Diyarbakır'da iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması yaşandı. Arkadaşının ucuza ürün satmasına tepki gösteren esnaf, "Ürün 6 TL'yken senin 4 TL'ye satman piyasayı etkiliyor. Piyasaya uymak zorundasın. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" diye sert çıkarken, ucuza ürün satan esnaf ise "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Sen istersen 8'e sat" diye kendini savunuyor.

Son dönemde yaşanan fiyat artışları vatandaşın cebini bir hayli zorlamakta. Özellikle gıda fiyatlarından dert yanan vatandaş, etiketlerin ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

İKİ ESNAF ARASINDA "UCUZA SATIYORSUN" TARTIŞMASI

Ülke genelinde durum bu haldeyken, Diyarbakır'da çekilen bir video sinirleri bozacak cinsten. Görüntülerden hal olduğu anlaşılan yerde, iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması yaşıyor.

"PİYASAYA UYMAK ZORUNDASIN"

Videodaki esnaf, diğer esnafa ucuz ürün satmasından dolayı dert yanıyor. Esnaf, "Ürün 6 TL'yken senin 4 TL'ye satman piyasayı etkiliyor. Sen piyasaya uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz, pahalıysa pahalı. Ucuza satıp ortalığı karıştırma. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede" diye tepki gösteriyor.

"BEN FIRSATÇI DEĞİLİM"

Ucuza ürün satan esnaf ise arkadaşını sakince dinledikten sonra, "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Benim hakkım beni kurtarıyor. Sen istersen 8'e sat" diyor.

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da esnafların arasında 'ucuza satıyorsun' tartışması çıktı! Esnafın 'Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?' sözleri dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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