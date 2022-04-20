Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

20.04.2022 12:38
Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında tüm paydaşların katılımıyla İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı 1. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında tüm paydaşların katılımıyla İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı 1. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Karaloğlu'nun yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yatırım programında yer alan ve merkezi idare ile yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları tüm ayrıntılarıyla ele alınırken, Vali Karaloğlu, Diyarbakır genelinde 776 proje çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Projeler içerisindeki en büyük payın 235 proje ile tarım sektörüne ait olduğu bilgisini veren Karaloğlu, bunu 180 proje ile ulaştırma-haberleşmenin takip ettiğini ifade etti.

Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, "Pandeminin dünyada oluşturmuş olduğu emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, fiyat istikrarsızlıkları maalesef müteahhitlerimizi de etkiledi. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ama inşallah en son çıkan yasa ve ona bağlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı kararnameden sonra işler rayına girecek ve oturacak" dedi.

Şu an çıkılan ihalelere taleplerin kısmen artığını dile getiren Vali Karaloğlu, bu zorlu süreci el birliği ile aşacağız. Bütün kurumlar ellerindeki ihaleleri bir an evvel sonuçlandırması ve yaptığımız, yaptırdığımız işlerdeki kaliteyi artıracak olan unsur denetim mekanizmasıdır. Denetleyen birimlerimiz denetim faaliyetlerini ne kadar nitelikli kaliteli yaparsa işlerimizde o kadar nitelikli ve kaliteli olur. Onun için kurumlar kendi denetim birimlerini, ofislerini sürekli dinamik tutmak zorundalar. Yanlış işte erken müdahale ederseniz kaliteyi artırmış olursunuz. Sizden isteğimiz, talebimiz budur. İnşallah Diyarbakır'ı refah seviyesi daha yüksek bir kent haline getirecek ve Diyarbakır'da yaşam kalitesini iyi yerlere çekecek işlere beraber imza atmış oluruz" diye konuştu.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, yatırımlara ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yatırım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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