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Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların akınına uğradı - Son Dakika

Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların akınına uğradı

26.01.2022 15:43
Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların akınına uğradı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, son yıllarda Diyarbakır'a yabancıların yatırım yaptığını söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, son yıllarda Diyarbakır'a yabancıların yatırım yaptığını söyledi.

Pandemiye rağmen Diyarbakır yabancı yatırımcılar açısından cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Türk, bugüne kadar yurt dışından toplam 78 yatırımcı kentte yatırım yaparken, bunun 22'si 2018 ile 2021 yılları arasında olduğunu ifade etti. Türk, 2017 yılına kadar kentte 5 yabancı yatırımcı olduğunu, son dört yıl içerisinde 22 yabancı firmanın kentte yatırım yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Yabancı sermaye ortaklı olarak 2018 yılına kadar toplam 19 firma odaya kayıt yaptığını aktaran Türk, "2018 yılından sonraki dört yıl içerisinde ise 14 firma faaliyete başlamıştır. 2018'de 4, 2019'da 6, 2020'de 13 yabancı ortaklı şirket yatırım için gelmişken 2021'de ise 13 yabancı ortaklı şirketin kentimizi yatırım için seçmiş olması Diyarbakır'ın yabancı yatırımcıların çekim merkezi haline geldiğini göstermektedir. Odamıza tescili yapılmış olan sermayesinin tümü yabancı olan ile yabancı ortak sermayeli şirket sayıları da son yıllarda kentimize olan ilginin arttığını göstermektedir. 2017 yılına kadar 17 yabancı sermayeli (tümü yabancı sermaye veya yabancı sermaye hisseli) şirket odamıza kayıt yaparken, 2017 yılından sonraki süreçte 43 şirket Odamıza tescilini yapmıştır" dedi.

En fazla yatırımcı komşu ülke ülkelerden

Hindistan'dan İrlanda'ya kadar on sekiz farklı ülkeden yabancı ortaklı şirketin kentte faaliyet gösterdiğini ifade eden Türk, "Faaliyet gösteriyor olması oldukça önemlidir. 21 Şirket ile ilk sırada Irak uyruklu şirketler yer alırken, bunu 14 şirket ile Almaya, 8 şirket ile Suriye, 6 şirket ile İran, 5 şirket ile Yunanistan takip etmektedir. Yabancı sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektörlerin başında madencilik ve imalat sektörü yer almaktadır. 78 yatırımcının on dördü madencilik sektöründe faaliyet gösterirken, bunu on üçer şirket ile imalat ve inşaat malzemeleri, sekizer şirket ile sağlık ve bilgi iletişim sektörü izlemektedir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların akınına uğradı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların akınına uğradı - Son Dakika
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