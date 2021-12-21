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Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu - Son Dakika

Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu

21.12.2021 10:44

Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu -Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki olarak vitrine yağ bıraktı Diyarbakır'da Murat Şenyiğit isimli kuyumcu, sıvı yağ stokçularına tepkisini dile getirmek için altınları bıraktığı vitrine bir de Ayçiçek...

Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu

-Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki olarak vitrine yağ bıraktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Murat Şenyiğit isimli kuyumcu, sıvı yağ stokçularına tepkisini dile getirmek için altınları bıraktığı vitrine bir de Ayçiçek yağı bıraktı. Vatandaşların altını rahat bir şekilde bulabildiğini belirten Şenyiğit, "Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Bende böyle bir tepki gösterdi" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da bazı fırsatçılar yüzünden son zamanlarda gıda ürünleri arasında yağ fiyatlarında stokçular nedeniyle uygulanan orantısız zamma dikkat çekmek isteyen kuyumcu, altın vitrinine sıvı yağ bıraktı. Kuyumcu Murat Şenyiğit, Altın'a 1 lira zam geliyor ise yağ fiyatlarına 10 lira zam geldiğini ve be nedenden stokçulara tepki olarak yağı altın vitrinine bıraktığını belirtti. Şenyiğit, devlete yardımcı olmak için stokçuların ihbar edilmesi gerektiğini, amacının stokçuların önüne geçmek olduğunu kaydetti.

İlginç tepkisinin sebebini dile getiren Şenyiğit, 1989 yılından beri kuyumculuk sektöründe olduğunu ifade etti. Stokçuların önüne geçmek için yağla tepki vermek aklına geldiğini aktaran Şenyiğit, "Altına her gün gelen zam yağa da geliyor. Altın'a 1 lira zam geliyor ise yağ fiyatlarına 10 lira zam geliyor. Bu stokçuların önüne geçmek için bende yağı altınların içine bıraktım. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Devletimize de yardımcı olalım ve stokçuları ihbar edelim. Amacım stokçuların önüne geçmek gerek" dedi.

"Altın bulunuyor ve istediğiniz kadar var ama yağ yok"

Çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Şenyiğit, birçok vatandaşın fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Amacının stokçuların önüne geçmek olduğunu kaydeden Şenyiğit, "Yağ aramak için çıktım, bakkal ve toptancılarda yağ bulamadım. Buda stok yaptıklarından kaynaklıdır. Normalde her gün gittiğimiz yerlerde yağ vardı. Altın bulunuyor ve istediğiniz kadar var ama yağ yok. O yüzden bizde yağı olması gereken yere bıraktık. Altınla eş değerdir şuanda" diye konuştu.

Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu
Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu
Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu
Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu

Diyarbakır, Kuyumcu, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu - Son Dakika Ekonomi


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