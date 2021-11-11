Üye Girişi
Doğa Dostu Araslar, 36 bin fidanlık orman oluşturdu - Son Dakika

Doğa Dostu Araslar, 36 bin fidanlık orman oluşturdu

11.11.2021 15:13
Doğa Dostu Araslar, 36 bin fidanlık orman oluşturdu

Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürüten Aras Kargo, Ege Orman Vakfı iş birliği ile Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde 36 bin fidanlık orman oluşturdu.

Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürüten Aras Kargo, Ege Orman Vakfı iş birliği ile Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde 36 bin fidanlık orman oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Aras Kargo, "Doğa Dostu Araslar" çatısı altında, ağaçlandırmadan çevre ve kıyı temizliğine, karbon ayak izinin azaltılması gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik vizyonu ile yürüttüğü çalışmaları yönetim ve çalışanlarının aktif katılımıyla yürütüyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 140 binden fazla fidan dikimi gerçekleştiren Doğa Dostu Araslar, çalışanlar adına Ege Orman Vakfı'na bağışlanan 36 bin fidanın dikim töreni için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde buluştu.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını küresel hedefler doğrultusunda geliştirmek amacıyla yakın zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini de imzalayan Aras Kargo Türkiye'nin orman örtüsünün geliştirilmesi için desteklediği faaliyetler kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliği ile Doğa Dostu Araslar Ormanı oluşturdu.

Yaz aylarında farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınları sürecinde çalışanları adına Ege Orman Vakfı'na bağışlanan 36 bin fidanın dikim töreni ise Kasım ayında Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen ve genel müdür yardımcılarının yanı sıra Aras Kargo Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları ve Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili'nin katılımıyla düzenlenen törende fidanlar toprakla buluştu.

Aras Kargo oluşturduğu 36 bin fidanlık Doğa Dostu Araslar Ormanı ile yıllık 14 bin 796 ton CO2'ye eşit karbon salınımını denkleştirmiş oldu.

"Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için iş dünyası aktörlerinin üstlenmesi gereken sorumluluklar var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, geleceğe daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için iş dünyası aktörlerinin üstlenmesi gereken sorumluluklar olduğunu bildirdi.

Bu bağlamda hem bireysel hem de kurumsal olarak düşen görevlerin her geçen gün çeşitlendiğini belirten Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Aras Kargo olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularında, Doğa Dostu Araslar platformu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üst yönetimimizin öncülüğünde, 16 bin çalışanımızla el ele çevremiz, ülkemiz ve gezegenimiz için elimizden gelen en büyük desteği sunmak istiyoruz. Bu amaçla bugün gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma ve kıyı temizliği gibi kolektif faaliyetlerin yanı sıra hem farkındalık yaratmak hem de bu kapsamda büyük resmin içindeki katkımızı sürekli artırmayı hedefliyoruz.

Günlük operasyonlarımızdan, teknoloji yatırımlarımıza ve büyüme hedeflerimize kadar attığımız her adımın arka planında bu çevreci yaklaşıma yer vermeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 2011 yılında Türkiye'nin en geniş yüzde 100 elektrikli araç filosunu kurduk. Operasyonel verimlilik ve enerji tasarrufu projelerimizle karbon ayak izimizi azaltma yönünde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Kıyı temizliği çalışmalarımızla 4 tondan fazla atığın denizlerimize karışmasının önüne geçtik."

Bunların sadece projelerden bir kaçı olduğunun altını çizen Ayyarkın, 36 bin fidanın dikimini gerçekleştirdikleri için de mutlu olduklarını aktardı.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile ağaçlandırma alanında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bilgili, "Karbon ayak izini küçültmenin en güçlü yollarından biri fidan dikmektir. Atmosferdeki karbonu azaltma yöntemleri içinde maliyeti en düşük ve karbon tutma ömrü en yüksek olan seçenektir. Ormanlar, bitki örtüsünde, ağaçların dallarında, köklerinde ve toprakta büyük miktarlarda karbon depolayarak karbondioksit emisyonunu nötralize ederler. Dikilen her fidan o andan itibaren karbon tutmaya başlar ve Doğa Dostu Araslar Ormanı da uzun ömrü boyunca bunu yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ege Orman Vakfı, Kuşadası, Karbon, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğa Dostu Araslar, 36 bin fidanlık orman oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı 14:45 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı 14:14 Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti

Son Dakika Haberleri
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü         
14:57
Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü         
14:37
Zajc: Teklif varsa giderim Zajc: Teklif varsa giderim         
14:20
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
14:15
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
13:47
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Doğa Dostu Araslar, 36 bin fidanlık orman oluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement