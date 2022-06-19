Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları, YKS'nin ikinci aşaması AYT'yi değerlendirdi

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can, "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 18 Haziran'da TYT ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı.

Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Can, tercih dönemi için önerilerde bulundu.

Can, bu yıl Yükseköğretim Kurulunun YKS'ye yönelik aldığı kararlar doğrultusunda, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldığını kaydederek, bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacağını belirtti.

YKS'nin bir sıralama sınavı olduğunu ve adayların aldıkları puanlara göre en üst puandan en alt puana doğru giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşeceklerini belirten Can, "Yapılan değişiklikler ile bu yıl daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olacakken bazı programlardaki başarı sıralaması koşulu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan ise "2022 YKS'nin 2. oturumu olan AYT'de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular, sınavın belirleyicisi olmuştur." dedi.

Özcan, şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat dönemleri ile paralel sorulduğunu divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer olarak ağırlık verildiğini belirtti.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz da "2022 AYT matematik soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre her sene olduğu gibi doğrudan bilgiyi ölçecek nitelikte karşımıza çıkmıştır. Sınavda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (4 trigonometri dahil) sorusuna cevap vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan, 2022 AYT sınavında adayların 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hakimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları sorulduğunu hatırlattı ve "Sorulan 14 sorunun 6'sı 11. sınıf kuvvet ve hareket ünitesindeki vektörler, Newton'un hareket yasaları, itme ve çizgisel momentum, basit makineler, tork konularından, elektrik ve manyetizma ünitesindeki düzgün elektrik alan ve manyetizma, transformatörler konularından çıkmıştır." dedi.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, 2022 YKS'nin ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldıkları bilgilere göre, önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından geldiğini açıkladı.

Türken, "11. sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden toplam 8 tane soru; 12. sınıf kimya ve elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden ise toplam 5 tane soru sorulmuştur. Kimyasal tepkimelerde hız ve karbon kimyasına giriş ünitelerinden soru gelmemiştir." yorumunda bulundu.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, "Öğrencilerimizden aldığımız dönüşler neticesinde, uygulanan 2022 AYT'de biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve zor düzeyde soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek, sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgilere göre, bu yıl AYT sınavında ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerinde tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmadığının altını çizdi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi soruların büyük kısmı doğrudan bilgi gerektiren sorular olduğunu kaydeden Şimşek, bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi gibi özellikleri gerekli kılan sorular olduğunu belirtti.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT'de yer alan Coğrafya-1 bölümünde 6 adet coğrafya sorusu; Coğrafya-2 bölümünde ise 11 adet coğrafya sorusu yer almıştır. 11 ve 12. sınıf kazanımlarının hakim olduğu sınavda müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı soruların yer aldığı sınavın zorluk düzeyi orta olarak görülmüştür.

Genel coğrafi bilgiye ve coğrafi sorgulama becerisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. Soruların uyguladığımız öğretim programı, yayınlarımız ve deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir."

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz, sorular TYT sınavına göre daha kolay olduğunu, felsefede varlık felsefesi ve bilgi felsefesinden sorular olduğunu kaydederek, "Sosyolojideki sorular yoruma dayalıydı. Psikolojinin alt dallarından sorular vardı. Mantıktaki sorular ağırlıklı olarak klasik mantık sorularıydı." dedi.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, "2022 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.