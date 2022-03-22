Doğa Koleji'nin VEXTERMINATE Robotics takımı, VEX World Championship'e katılıyor - Son Dakika

VEX Robotics Türkiye Şampiyonası, Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleşti.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji Bostancı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 38218E VEXTERMINATE Robotics takımı, turnuvanın şampiyonu olarak ABD'de düzenlenecek VEX World Championship'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük robotik yarışması" olarak giren VEX Robotics yarışmasının Türkiye Şampiyonası, 19-20 Mart'ta Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü'nde gerçekleşti.

40'tan fazla ülkeden 18 bin takımın 1.350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği olma özelliği taşıyan Vex Robotics Türkiye Şampiyonası'nda 43 takım yarıştı.

Doğa Koleji ise bilim ve teknolojiye verdiği önem ile başarılarına bir yenisini ekledi. Turnuvanın finallerine kalan son 8 takım içerisinde 7 takım ile yer alan Doğa Koleji, rekor bir başarıya imza attı.

Doğa Koleji Bostancı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 38218E VEXTERMINATE Robotics takımının Türkiye şampiyonu olduğu turnuvada, Doğa Koleji Halkalı ve Samsun Kampüsü Tournament Finalists ve Doğa Koleji Florya Kampüsü, Robot Skills Champion ödülünü kazandı.

"102 kampüsümüzde 69 takımla çeşitli turnuvalarda yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VEXTERMINATE Robotics takımı, çok çalıştıklarını ve bu başarının 4 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, Amerika'da Türkiye'yi temsil etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini, global rekabette de kendilerine güvendiklerini kaydetti.

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ve turnuva için uygun bir ortam hazırladıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turnuva için gerekli hazırlığı yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz toplamda 102 kampüsümüzde 69 takımla çeşitli turnuvalarda yer alıyoruz. VEX Robotics'te lise düzeyinde 23 takımımız yer aldı. Öğrencilerimizin hem takım çalışmasına yatkınlıklarının gelişmesini sağlamak hem stratejik düşünme ve kodlama bilgilerinin gelişmesini hedefleyerek onları turnuvalara, yarışmalara yönlendiriyor ve destekliyoruz. Öncelik öğrencilerimizin kazanımları, sonra tabii ki her yarışmanın bir birincisi oluyor. Turnuva ile öğrenciler problem çözme, mühendislik, takım çalışması ve iş birliği, analitik ve inovatif düşünme becerilerini geliştirmektedir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, bize bu şampiyonluğu yaşatan Bostancı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 38218E VEXTERMINATE Robotics takımımızı ve onların her zaman yanında olan tüm öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, şampiyon takımımıza Amerika yolculuğunda başarılar diliyorum."