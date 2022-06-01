Doğal gazda haziran tarifesi yayımlandı - Son Dakika
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Doğal gazda haziran tarifesi yayımlandı

01.06.2022 00:05
Doğal gazda haziran tarifesi yayımlandı

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, Haziran, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gazda haziran tarifesi yayımlandı - Son Dakika


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