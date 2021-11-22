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Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi - Son Dakika

Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi

22.11.2021 11:15
Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği projesi kapsamında, İtalya'da mermer işletmelerinin yoğun olduğu Carrara bölgesine teknik gezi düzenledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği projesi kapsamında, İtalya'da mermer işletmelerinin yoğun olduğu Carrara bölgesine teknik gezi düzenledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, "Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi" isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında İtalya'ya teknik gezi gerçekleştirdi. Mermer işletmelerinin yoğun olduğu Carrara bölgesine yapılan gezide heyet, önemli temaslarda bulundu.

Tüm faaliyetlerinde, "Sürdürülebilir Madencilik" temasını vurgulamaya ve fiiliyata dökmeye devam ettiklerini anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya,

"Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından finanse edilen, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümüyle birlikte yürüttüğümüz projemizle insan kaynağının sürdürülebilirliği için önemli bir adım attık. 15 firmamızın temsilcisi, AB ülkelerinin mermer sektöründeki İSG uygulamalarını yerinde görmek için İtalya Carrara'da açık ve kapalı mermer işletmelerine 4 gün boyunca teknik ziyaret düzenledi. Temsilcilerimiz gezdikleri mermer sahalarının topoğrafik, jeolojik ve jeoteknik özellikleri hakkında bilgiler aldı. AB projesi çalışmasına dayanak oluşturacak iş sağlığı ve güvenliği konularında çok önemli veriler kaydedildi ve gözlemler yapıldı" dedi.

Kaya, "Ziyaretin ilk gününde heyetimize, Toskana Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurumlar, Ulusal İş Kazalarını Önleme Enstitüsü (INAIL) tarafından düzenlenen seminerde; maden işletmelerinde meydana gelen iş kazalarında uygulanan prosedür ve yönetmelikler hakkında bilgi verildi. Üçüncü gün ise Massa Carrara Ticaret Odasında, mermer ocaklarındaki İş Güvenliği ve İş Sağlığı konusunda sunumlarını ve İtalyan Teknik ekipman firmalarının bilgilendirmelerini içeren başka bir seminer organize edildi" şeklinde konuştu.

Heyet, iş güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi

İtalya'ya giden heyetin ikinci gün sahaya indiğinden bahseden Mevlüt Kaya, katılımcıların iş güvenliği kıyafetlerini giyerek maden mühendisleri eşliğinde ilk olarak "Cava Gioia" maden ocağına, ardından Fossalunga, Tecchione, Carbonera adlı ruhsat sahalarını içeren kapalı mermer ocağına gittiğini açıkladı.

Kaya, "Heyetimiz, maden ocağında çalışan makineleri gözlemledi. Açık ocak maden ocağından farklı olarak kapalı maden ocağında üretim yöntemi ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalar hakkında katılımcılarımıza bilgiler verildi. Son olarak da "Querciola" ve "Canal Grande" adında iki adet özel ruhsat sahası içeren açık mermer ocağı ziyaret edilerek, açık ocak çalışma koşulları hakkında heyetimiz bilgilendirildi ve tüm katılımcılarımız iş güvenliği önlemlerini yerinde incelemiş oldu" ifadelerine yer verdi.

Doğal taş sektöründe iş sağlığı ve iş güvenliği farkındalığı artırıyor

Kaya, 18 ay sürecek proje ile hedeflerinin iş kazaları ve yaralanmalarını azaltmak için Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını, gelişimini artırmak olduğunun altını çizdi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılması, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda sektörümüzde üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması da bir diğer ana hedefimiz. Sektörümüzde insan kaynağı ve sürdürülebilirlik aynı madalyonun iki yüzü gibi. Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomi için her iki faktör de oldukça önemli. Biz projemizle Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, sektörün itibarının artırılması ve yeni yaklaşımların geliştirilmesini istiyoruz."

Öte yandan İtalya'nın Carrara bölgesi mermer ocakları gezi organizasyonuna; 15 firma temsilcisi, 4 proje personeli, gezinin organizasyonu için danışmanlık hizmeti alınan İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odasının Genel Sekreteri Eren Alpar, Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Delegesi Jeoloji/Jeofizik Müh. Prof. Dr. Faruk Çalapkulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı Maden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Ali Rıza Oktay katılım sağladı. - İZMİR

Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi
Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi
Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi
Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi

Avrupa Birliği, Doğal Taş, İtalya, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğal taş madencileri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini İtalya'da yerinde inceledi - Son Dakika
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