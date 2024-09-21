Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni dönem uygulamaları hakkında konuştu. Bayraktar, Türkiye'de yüzde 3'lük bir yüksek tüketim olduğuna dikkat çekerek, ''Onlara 'elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz'' dedi. Bakan Bayraktar, böylece destek gruplarının rahatlatılacağını söyledi.

21.09.2024 01:27
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni dönem uygulamalarını anlattı. Bakan Bayrak programda kamuoyunun en çok merak ettiği 'Doğalgaza zam olacak mı?' sorusunu da yanıtladı.

"FATURALANDIRMADA YENİ MODEL NASIL OLACAK?"

Bakan Bayraktar şu açıklamayı yaptı:

Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz. Onlara 'elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tüketim grubunun, tüketimin veya talebin fiyat esnekliği diye bir kavram vardır. Bu sizin gelir seviyenizle, konforunuzla, beklentinizle alakalı bir şey. Doğrusu böyle bir tüketim grubunun bu maliyetlere katlanabilmesinin uygun olduğunu, destek gruplarını daha rahatlatacağını söyleyebilirim. Burada öngöremediğimiz şeyler olabilir. Kırsalda 1 sayaçtan belki 3 aile, baba ve 2 oğlu aynı yerde oturuyor Netice itibariyle tüketimleri o rakamı geçmiş olur. Hassas süreçler olduğu için titiz çalışma yapmamız lazım. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşmamız daha doğru olur. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz. İşin özünde maliyetine katlanabilecek grupların maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz.

DOĞALGAZA ZAM OLACAK MI?

Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz.

Alparslan Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tolga Akdemir:
    Siz önce doğu'da ki kaçak kullanımın önüne geçin bi!.. 15 3 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Siz önce doğudaki kaçak kullanımın önüne geçin bi. 8 3 Yanıtla
  • Yavuz:
    Açın kapıları pencereleri 6 1 Yanıtla
  • Ufuk Temel:
    Parasıyla değil mi 5 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    devlet kaçak kullanımı halledemiyor, ağırlığı yok çünkü.ara zam yok ama herşeye zam yapılınca göz yumuyonuz. 3 2 Yanıtla
  • Ziya Tahtalı:
    doğuda bir sürü kaçak kullanım var kalkmış nerelere göz dikmişsisiz işinizi hakkıyla yapın yoksa hakkıyla seçilemezsiniz 2 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    enflasyon düşecekmiş duyda inanma el birliği ile erdoğan hanedanlığı milleti soğan gibi soydular gel de inan .geç bunları geç laf kalabalığı. 0 1 Yanıtla
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