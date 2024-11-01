Doğal gaz ve elektrik faturaları değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğal gaz ve elektrik faturaları değişiyor

Geniş Video İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının doğal gazda da devreye gireceğini açıkladı. Bayraktar, "Doğal gazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. İller bazında bir çalışma olacak." dedi.

01.11.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile enerji başlığı altında da görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

"ÖZEL FİYAT İSTİYORUZ"

Doğal gazla ilgili olarak ise Rusya ile üç konunun gündemlerinde olduğunu anlatan Bayraktar, "Bir tanesi Doğal gaz Ticaret Merkezi. Bir diğeri Rusya ile doğal gaz fiyatı konusu. Türkiye olarak bize özel bir fiyat istiyoruz. Ayrıca 2025 sonunda bitecek çok büyük bir kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz. Burada bir paket anlaşma geliştirmek lazım. 2025 içerisinde Botaş- Gazprom arasında yüzde 50-50 ortaklıkta İstanbul Finans Merkezi'nin içinde bir şirket bu ticaret platformunu işletecek." diye konuştu.

"UKRAYNA TRANSİTİNİN SÜRESİ DOLUYOR"

Bu sene kış aylarının doğal gaz açısından "enteresan" geçebileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi..

"DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE KULLANDIĞIN KADAR ÖDE"

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğal gazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti. "Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatan Bayraktar, "Doğal gazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğal gazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğal gaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.

Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ve elektrik faturaları değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:27:07. #1.13#
SON DAKİKA: Doğal gaz ve elektrik faturaları değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.