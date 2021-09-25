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Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL - Son Dakika

Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL

25.09.2021 16:45

Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL 2. el otomobilde şaşırtan fiyatlar Yaşadıkları kazalarda paramparça olmaları ile bilinen, 'hastası' olanlar tarafından tercih edilen Doğan ve Şahinler adeta uçuşa geçti.

Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL

2. el otomobilde şaşırtan fiyatlar

SAMSUN - Yaşadıkları kazalarda paramparça olmaları ile bilinen, 'hastası' olanlar tarafından tercih edilen Doğan ve Şahinler adeta uçuşa geçti. Bu otomobillerin 40-60 bin TL arasında satılması şaşkınlığa yol açtı.

Samsun'da 2. El Otomobil Pazarı'ndaki Doğan ve Şahin model otomobillerin fiyatından alıcılar da satıcılar da şikayetçi. Pandeminin başında peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobiller, önlenemez fiyat artışının ardından duraklama dönemine girdi. Satıcılar aldığı fiyatların altına arabaları satmak istemezken, alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor. Alıcı ve satıcılar fiyat konusunda anlaşamayınca piyasadaki durgunluk da devam ediyor.

Samsun'da 2. El Otomobil Pazarı'nda el değiştiren Doğan, Şahin ve Kartal otomobiller 40 bin TL ile 60 bin TL arasındaki fiyatlara satışa sunulması iki tarafı da memnun etmiyor.

"Bu arabalar bence 40-45 bin TL edecek arabalar değil"

48 bin TL'ye ilana koyduğu arabasının piyasası hakkında konuşan 21 yaşındaki oto satıcısı Mehmet Eren Devranlı, "99 model Doğan arabam var. 15 bin TL ekstra özelliği var. 52,5 bin TL'den 48 bin TL'ye kadar düştüm. Stok halinde bir Doğan'a 50 bin TL istenmez. Emsalsiz, ekstrası bol ise 50 bin TL istenebilir. Arabayı günde 25 kişi soruyor. Fiyatı duyunca, 'Doğan'a bu kadar para verilmez' diyorlar. Biz de bu işin hastasıyız. 1 haftadır arabayı satış ilanına koydum. Bir de oto pazarında şansımı denemek istedim. Satamasam da binmeye devam ederim. 2. el oto piyasası çok kötü durumda. Fiyatlar çok yüksek. Bu arabalar bence 40-45 bin TL edecek arabalar değil. Bu arabalar 2 sene önce 20 bin TL'ydi. O yüzden alıcılara da bu fiyat pahalı geliyor" dedi.

"1 aydır araba arıyorum, Doğan ve Şahin'e 60 bin TL istiyorlar"

100 bin TL'lik bütçesi ile 1 aydır araba bulamadığını dile getiren Ramazan Turhal, "2. el otomobillerin fiyatı şu anda biraz yüksek. Fiyatlar inmiyor. Her zaman yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatların sonu nereye gidecek bilmiyorum. Ben alıcıyım. 100 bin TL bütçem var. O paraya araba bakıyorum ama olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor. 1 aydır araba arıyorum. Fiyatlar yüksek geldiği için araba bulamıyorum. Bugün Doğan veya Şahin'e 50-60 bin TL para istiyorlar. Piyasa nasıl düzelir bilmiyorum" diye konuştu.

"50 bin TL'ye 1999 model Doğan SLX satıyorum"

50 bin TL'ye Doğan marka otomobil satan Ufuk Kaçak, "Piyasa hala durgunluğunu koruyor. Piyasa hareketlenince güzel satışlar bekliyoruz. Galiba şu anda kimse risk almak istemiyor. Yatırım yapmıyorlar. Araçlara yatırım yapılabilir ama herkes bizim gibi düşünmüyor. Ben pazara Doğan, Kartal ve Şahin getirdim. 97 model Doğan SLX için 50 bin TL istiyorum. İyi araba iyi para eder. İsterse 1970 model olsun. 'Doğan ve Şahin'e 50 bin TL istiyor' diyorlar ama biz de bu arabaları 20 bin TL'ye almıyoruz. Aldığımız arabaya yüzde 10 iskontolu şekilde alıyoruz. Ona göre fiyat belirliyoruz. Arabalarımı soran oluyor ama piyasada hareketlilik olmadığı için satışlar seyrek gidiyor" şeklinde konuştu.

"Dün sattığım arabanın aynısını sattığım paraya alamıyorum"

35 bin TL civarında bir araba baktığını dile getiren Seyfi Arslan ise şunları söyledi:

"Dün 34 bin 700 TL'ye 95 model Renault Europa sattım. Sattığım fiyata bugün aynı arabadan alamıyorum. Fiyatlar: Şahin 48 bin TL, Doğan 50 bin TL, Kartal 58 bin TL. Bütçem 35 bin TL civarında. 2. el otomobillere bir el atılması lazım. Satanlar da haklı. 50 bin TL'ye bu otomobili alıyorlar. Fiyatlar düşse de verdiği fiyatın altına arabasını satmaz."

Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL
Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL
Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL
Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL

Doğan Şahin, Türk Lirası, Otomobil, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL - Son Dakika
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