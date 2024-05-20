Sapanca'da Business Networking etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Sapanca'da Business Networking etkinliği düzenlendi

Doğu Marmara'da düzenlenen ve farklı sektörlerden 106 iş insanının katıldığı Business Networking etkinliği tamamlandı. Etkinlik, sanayiciden üreticiye, kozmetikten teknolojiye, otomotivden inşaata kadar geniş bir yelpazede beyin fırtınası oluşturdu.

20.05.2024 16:53
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Sanayiciden üreticiye, kozmetik, teknoloji, otomotivden inşaata kadar farklı meslek gruplarından 106 iş insanının katılım sağladığı ve beyin fırtınası yaratılan Business Networking etkinliği Sapanca'da gerçekleşti. Etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve misafir katıldı.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Nokta TV Genel Yayın Yönetmeni Berkan Aslan'ın organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte şirket ve yöneticileri bir araya geldi. Aslan tarafından yıllardır yapılan bu organizasyona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve misafir katıldı.

TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR

Business Networking etkinliğinde Türkiye'nin İlk Elektronik Geri Dönüşüm Tesisinin, Exitcom Recycling Şirketinin CEO'su Murat Ilgar, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yalçın Ergen, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Kanas Yatırım İnvestment Şirketinin Kurucu Ortağı Nihan Çakıcı ve Hotech CTO Kurucusu - Dijital Dönüşüm Uzmanı Hamdullah Turgut konuşmacı olarak katıldı.

EKİM AYINDA 2'NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Etkinlik sonunda konuşan Berkan Aslan, "Bu kadar kaliteli değerli insanları bir araya getirmekten son derece onurluyum. Tamamıyla network amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik hiçbir şekilde ticari amaç gütmemekte, tamamıyla yeni başlangıçlar ve yeni iş bağlantıları kurmaya yönelik bir etkinlik." sözlerine yer verdi.

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Son Dakika Ekonomi Sapanca'da Business Networking etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da Business Networking etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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