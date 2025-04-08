Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak - Son Dakika
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Ekonomi

Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladığını bildirdi.

08.04.2025 09:14
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

DOĞUM YARDIMLARI AYLIK 5 BİN LİRAYI BULACAK

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.

Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
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Mahinur Özdemir Göktaş, Aile İçi Şiddet, E-Devlet, E-Devlet, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burhan Erdoğan:
    O tarihten önce doğan çocuklar bu devletin çocuğu değilmi ne kadar saçma bir uygulama 36 10 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    şimdi herkes 3 degil 5 cocuk mu yapar bu hayat pahalıliginda .. 9 0 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    bu akp nin bir milat olayı var çözemedik gitti sürekli tarih koyarak bir öncesini mağdur etmeyi hangi gerizeklı danışlmanınız yaptırıyorsa değiştirin onu 0 0 Yanıtla
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