DOKAP, Samsun'daki 9 projeye 10 milyon 614 bin lira destek verecek - Son Dakika
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DOKAP, Samsun'daki 9 projeye 10 milyon 614 bin lira destek verecek

21.06.2022 16:58
DOKAP, Samsun'daki 9 projeye 10 milyon 614 bin lira destek verecek

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde tarım, turizm ve eğitim alanlarında 9 proje uygulamaya konulacak.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde tarım, turizm ve eğitim alanlarında 9 proje uygulamaya konulacak.

Büyükşehir Belediyesinin tarım ve turizm sektörlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı 18 milyon 104 bin lira tutarındaki 9 projesine, DOKAP, 10 milyon 614 bin lira destek verecek.

Mali destek anlaşması kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında DOKAP, tarım sektöründe kadın eliyle süs bitkileri üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, yöresel tat tirit için kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırma, arıcılığın geliştirilmesi, Vezirköprü Karaköy kapalı sistem sulama sistemi dönüşümü ve arıcılık; turizm alanında İncesu Ormanı karavan park ve Bafra Kapıkaya seyir terası ve yamaç paraşütü tesisi; eğitim alanında da gezici kütüphane park projelerine mali destek sağlayacak.

Demir, protokol töreninde yaptığı konuşmada, DOKAP'ın kültürde, sanatta, turizmde, tarımsal ve hayvansal üretimde çok stratejik projelere destek verdiğini söyledi.

Tarım ve turizm sektörlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasına katkı sağlayarak, öğrencilerin eğitimine destek verecek projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Demir, "Samsun'da 6'sı tarım, 2'si turizm, biri de eğitimle ilgili projelere başlıyoruz. Çok iyi çalışma ortamımız var. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik bu tür örnek projelere çok önem veriyoruz. Bölgenin kalkınmasında aktif rol oynayan Cumhurbaşkanımıza, Sanayi Bakanımıza, DOKAP Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise Samsun'un, DOKAP'ın yatırım alanındaki 11 il arasında en fazla ödenek alan ikinci kent olduğuna işaret ederek, "Yerel yönetimler bazında ise en fazla ödenek alan ilimiz. İş birliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOKAP, Samsun'daki 9 projeye 10 milyon 614 bin lira destek verecek - Son Dakika

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