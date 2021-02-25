Dolar 7.17 lira, euro 8.75 lira, sterlin 10.18 lirada

Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla Çarşamba günü 7.20 lirayı aşan dolar, yeni güne bu düzeyin hafif altında başladı.

Resmi Gazete'nin Çarşamba günkü sayısında yayımlanan, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin yönetmeliğe göre firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildirecekler.