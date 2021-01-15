Dolar 7.37 lira, euro 8.94 lira, sterlin 10.07 lirada - Son Dakika

Dolar 7.37 lira, euro 8.94 lira, sterlin 10.07 lirada

Dolar 7.37 lira, euro 8.94 lira, sterlin 10.07 lirada
Son Güncelleme: 15.01.2021 09:00

ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti.

ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti. Dolar iç piyasada da, ABD tahvillerinin yükselişiyle çıktığı 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesiyle 7.40 liranın da altına çekildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış verilere göre, 8 Ocak haftasında 777 milyon dolar portföy girişi yaşandı. Bunun 491 milyon doları devlet iç borçlanma senedi (DİBS), 286 milyon doları hisse senedinde gerçekleşti.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 8 Ocak'ta bir önceki haftaya göre yaklaşık 120 milyon dolar yükseldi. Net uluslararası rezervler 1 Ocak haftasında 13.54 milyar dolara gerilemişti. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,542 ve 1,568 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.81 düşüşle 1,546.60 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.96, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.82 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3521 lira ve en yüksek 7.3737 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 8.9346 lira ve en yüksek 8.9821 lirayı gördükten sonra, 8.94 – 8.95 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0643 lira ve en yüksek 10.1040 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21352 - 1.21646 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21385 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Son günlerde teknik indikatörlerde yorulma ve negatif uyuşmazlıkların gözlendiği BIST-100 Endeksi dün günü yüzde 0.81 oranında düşüşle tamamlarken, bu sabah yurt dışı piyasalardaki fiyatlamanın etkisiyle endekste zayıf seyrin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. "Dün test edilen en düşük seviye olan 1,522 puan altında 1,500 seviyesi ilk önemli destek noktası olacaktır. 1,500 desteği altındaki olası kapanışlarda teknik görünümdeki zayıflamanın devam edeceği endekste 1,460 – 1,410 aralığı gündeme gelebilir. "Tekrar alımların etkili olması durumunda 1,550 üzerinde tutunmanın sağlanması ve tarihi zirve olan 1,568 seviyesinin aşılması önem taşımaktadır. 1,568 üzerinde son dönemde oluşan yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,630 civarı gündemde kalmaya devam edecektir."


Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.37 lira, euro 8.94 lira, sterlin 10.07 lirada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 7.37 lira, euro 8.94 lira, sterlin 10.07 lirada - Son Dakika
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