Dolar 7.37 lira, euro 8.94 lira, sterlin 10.07 lirada

ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti. Dolar iç piyasada da, ABD tahvillerinin yükselişiyle çıktığı 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesiyle 7.40 liranın da altına çekildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış verilere göre, 8 Ocak haftasında 777 milyon dolar portföy girişi yaşandı. Bunun 491 milyon doları devlet iç borçlanma senedi (DİBS), 286 milyon doları hisse senedinde gerçekleşti.