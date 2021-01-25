Dolar 7.40 lira, euro 9.03 lira, sterlin 10.16 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,525 ve 1,555 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü, yüzde 0.59 düşüşle 1,542.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.70 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3975 lira ve en yüksek 7.4242 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,euro en düşük 8.9911 lira ve en yüksek 9.0459 lirayı gördükten sonra, 9.03 – 9.04 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1267 lira ve en yüksek 10.1822 lirayı gördükten sonra 10.16 – 10.17 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21601 - 1.21838 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21827 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100'de önceki haftanın ardından geçtiğimiz hafta da son yükselen trend test edildi. Haftaya başlarken bu trend cuma günkü sarkmanın etkisi ile 1.533 civarında bulunuyor."Geçen hafta içinde yeni zirveler görülmesine karşın haftanın son iki gününde tıpkı önceki hafta olduğu gibi satıcılı bir tablo oluştu. "Görülen yeni zirvelerin teknik göstergeler tarafından desteklenmesi ile oluşan negatif uyumsuzluklar ve hacimlerin görece düşük kalması ise negatif işaretler oldu. "BIST 100'de son iki haftada test edilen bahsettiğimiz bu trendin kırılması satış baskısını artırabilir.

"Yukarıda ise son iki haftada görülen zirve seviyelerin bulunduğu 1,568 ve 1,582 izlediğimiz güçlü direnç seviyeleri olacak."