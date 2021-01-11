Dolar 7.45 lira, euro 9.08 lira, sterlin 10.07 lirada - Son Dakika

Dolar 7.45 lira, euro 9.08 lira, sterlin 10.07 lirada

Dolar 7.45 lira, euro 9.08 lira, sterlin 10.07 lirada
Son Güncelleme: 11.01.2021 09:22

ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yanında, Covid-19 krizinden toparlanma için hazırlanan yardım paketinin ekonomideki toparlanmayı hızlandıracağı beklentileriyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 7.40 liranın üzerinde başladı.

ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yanında, Covid-19 krizinden toparlanma için hazırlanan yardım paketinin ekonomideki toparlanmayı hızlandıracağı beklentileriyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 7.40 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,542 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.21 artışla 1,540.61 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.75, BIST Mali Endeks yüzde 0.93, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.64 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3310 lira ve en yüksek 7.4970 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 8.9378 lira ve en yüksek 9.1297 lirayı gördükten sonra, 9.08 – 9.09 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9403 lira ve en yüksek 10.1278 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21667 - 1.22285 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21827 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi gün içi ve kapanış bazlı zirve yenileme serisini geçtiğimiz hafta da devam ettirerek 1,500 seviyesinin üzerine oturdu. "Yurtdışı piyasalardaki olumlu hava ve TL'deki değerlenme borsada da yukarı yönlü hareketi destekleyen temel etkenler iken, hareketin önceki haftaların aksine genele yayılması ve ana hisselerde yoğunlaşması da dikkat çekti. "Endekste kısa vadede ilk destek noktamız 1,500-1,510 aralığına çıkmış durumda. Kısa vadeli işlemlerde burası referans olarak takip edilebilir. "Buranın altında orta vade için hafta başında 1,475 civarında bulunan son 2 aylık dönemde izlediğimiz yükselen trend desteği önemli olacak. Bu süreçte bahsettiğimiz bu trende kadar olacak geri çekilmeleri sınırlı düzeltmeler olarak izleyeceğiz."


Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Dolar 7.45 lira, euro 9.08 lira, sterlin 10.07 lirada - Son Dakika


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