Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL\'yi gördü

21 Şubat'ta 31 TL'yi görerek tarihi zirveyi gören dolar, değerlenmesini sürdürerek bugün 32 TL seviyesine ulaştı. Yerel seçim öncesi kurdaki hareketlilik dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uyguladıkları ekonomik programın "beklendiği gibi" çalıştığını açıkladı.
Kurdaki hareketlilik dolara olan ilgiyi artırırken dolarda yeni bir eşiğin aşılması piyasayı tekrar hareketlendirdi. Dolar'ın 32 TL'yi görerek yukarı seviyeleri zorladığı görülürken Bakan Mehmet Şimşek, yeni bir açıklamada bulunarak "dalgalanma geçici" mesajı verdi.
Dolar kurunun hareketlendiği dakikalarda sosyal medya üzerinden İngilizce bir paylaşım yapan Şimşek, "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor." dedi. "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız." mesajı veren Şimşek,
"Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek." ifadelerini kullandı.
Mali sağlığın yeniden sağlanmasının önemli bir hedef olduğunu belirten Şimşek, paylaşımının devamında "Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verirken şöyle devam etti:
"Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.
Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi çalışıyor."
32 TL'yi gördükten sonra 32,01 seviyelerine doğru tırmanışa geçen dolara fiziki olarak ulaşmaya çalışanların Kapalıçarşı'da 35-36 TL seviyelerinde ulaştığı öne sürülürken şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu. HSBC'nin 6 Mart tarihli raporlarında da 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.
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