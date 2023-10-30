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Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar? - Son Dakika

Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar?

Son Güncelleme: 30.10.2023 10:14

Google'ın dün dolar fiyatıyla ilgili yaptığı hata ortalığı karıştırdı. Arama motoruna ''Dolar kaç lira?'' diye yazan yatırımcılar ''24 lira'' cevabını alınca panik yaşadı. Özellikle kripto para piyasasında dolara endeksli olan Tether/TL tarafında yaşanan panik satışları yüzde 4'lük düşüşe neden oldu. Google daha sonra hatayı düzelterek doların gerçek değerini yansıttı. Kur şu sıralar 28,25 lira seviyesinden işlem görüyor.

Google'ın dün akşam doları 24 lira olarak göstermesi ortalığı karıştırdı. Doların 4 lira düştüğünü zanneden birçok kişi kripto para piyasasında dolara endeksli olan Tether/TL'de panik satışı yaptı. Sabah saatlerinde hatanın düzeltilmesiyle ortalık sakinleşti. Kur haftanın ilk işlem gününde saat 10.05 itibarıyla 28,25 liradan işlem görüyor.

GOOGLE DOLARI 4 LİRA BİRDEN DÜŞÜRDÜ

Geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmasının ardından gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören dolar dün akşam yaşanan bir hata nedeniyle Google arama motorunda 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göründü.

Dolar kaç lira? Google'ın hatası ortalığı karıştırdı

YATIRIMCILARDA PANİĞE NEDEN OLDU

Google, doların grafik eşliğinde 24,05'e düştüğünü gösterse de söz konusu saatlerde piyasa işlemlere kapalıydı. Yani bir fiyatlama mümkün değildi. Google'ın sistemsel hatası, yatırımcılarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.

KRİPTO YATIRIMCILARI SATIŞA GEÇTİ

Google sistemsel bir hata ile doları 24 göstermesinin ardından bazı kripto para yatırımcıları Tether/TL tarafında satışa geçti ve yüzde 4'lük düşüşe neden oldu.

DOLAR KAÇ LİRA?

Sabah saatlerinde yapılan aramalarda hatanın düzeltildiği görüldü. Dolar haftanın ilk işlem gününde 28,25'ten işlem görüyor.

Google, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar? - Son Dakika
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