Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar?

Google'ın dün akşam doları 24 lira olarak göstermesi ortalığı karıştırdı. Doların 4 lira düştüğünü zanneden birçok kişi kripto para piyasasında dolara endeksli olan Tether/TL'de panik satışı yaptı. Sabah saatlerinde hatanın düzeltilmesiyle ortalık sakinleşti. Kur haftanın ilk işlem gününde saat 10.05 itibarıyla 28,25 liradan işlem görüyor.

GOOGLE DOLARI 4 LİRA BİRDEN DÜŞÜRDÜ

Geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmasının ardından gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören dolar dün akşam yaşanan bir hata nedeniyle Google arama motorunda 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göründü.

YATIRIMCILARDA PANİĞE NEDEN OLDU

Google, doların grafik eşliğinde 24,05'e düştüğünü gösterse de söz konusu saatlerde piyasa işlemlere kapalıydı. Yani bir fiyatlama mümkün değildi. Google'ın sistemsel hatası, yatırımcılarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.

KRİPTO YATIRIMCILARI SATIŞA GEÇTİ

Google sistemsel bir hata ile doları 24 göstermesinin ardından bazı kripto para yatırımcıları Tether/TL tarafında satışa geçti ve yüzde 4'lük düşüşe neden oldu.

DOLAR KAÇ LİRA?

Sabah saatlerinde yapılan aramalarda hatanın düzeltildiği görüldü. Dolar haftanın ilk işlem gününde 28,25'ten işlem görüyor.