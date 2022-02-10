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Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor

10.02.2022 10:58

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 13,5415'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,5335 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybederek 15,4620'den, sterlin/TL yüzde 0,06 düşüşle 18,3240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 95,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1420'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi varlık fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre işsizlik aralıkta değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İşsizlik, Sterlin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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