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Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor

14.02.2022 10:55

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5118'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,5350 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kazanarak 15,3550'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 18,3250'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yatay seyirle 1,1340'tan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydederek, bu durumun da doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Sterlin, Rusya, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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